Grande Fratello, Alex Schwazer su Angelica Baraldi: "Sei la mia preferita" (VIDEO)

La confessione dello sportivo sulla giovane concorrente del Grande Fratello.

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 12 ottobre 2023 su Canale 5. Intanto nella Casa di Cinecittà, lo sportivo Alex Schwazer non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti della giovane Angelica Baraldi.

Alex Schwazer si sbilancia su Angelica Baraldi

Angelica Baraldi è una delle protagoniste più apprezzate sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, Alex Schwazer ha speso parole di stima e affetto nei confronti della giovane. Lo sportivo ha infatti rivelato di considerare la concorrente una certezza ed una persona di cui può fidarsi:

Sei la mia preferita qui. Chiariamo questa cosa...nell'insieme delle cose sei la mia preferita. Secondo me non solo la mia (riferendosi a Paolo Masella ndr). Io ho notato qui dentro che molti hanno alti e bassi, tu invece sei molto lineare. Hai la testa sulle spalle. Io so che su di te ci posso contare in qualsiasi situazione perché hai equilibrio e sei molto lineare. Sei una certezza.

Grata per i bellissimi complimenti ricevuti da Alex, Angelica non è riuscita a nascondere la sua emozione: "Alex grazie...Non c'è cosa più bella di quello che state dicendo". Ricordiamo che l'appuntamento con il Gf è per stasera su Canale 5. Al televoto Heidi Baci, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi e Valentina Modini.

