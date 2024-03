Grande Fratello, Alessio Falsone attacco furibondo contro Federico Massaro

Gossip TV

A poche ore dalla diretta della 45esima puntata del Grande Fratello, Alessio Falsone perde il controllo e diventa una furia contro Federico.

Stamattina, nella Casa del Grande Fratello, Alessio Falsone ha perso del tutto il controllo contro Federico Massaro. Tra i due si sono accesi talmente i toni da far oscurare le immagini della diretta. Alessio ha notato in sala beauty che il suo spazzolino elettrico era scarico e ha visto quello di Federico inserito nella presa. Falsone quindi gliel'ha buttavo via urlando:

"Fefè, sto cogl*one di Fefè! Guarda, guarda! Scarico! 0% pure stamattina! Abbi rispetto pure degli altri! “,

Raggiunto da Federico che gli ha chiesto di calmarsi, anche Varrese ha cercato di tranquillizzare Falsone senza successo.

Secondo quanto è stato poi riportato da Garibaldi e da Perla Vatiero, Alessio avrebbe minacciato Federico dicendolo che si sarebbero visti fuori. I modi di Falsone sono stati immediatamente oggetto di critiche da parte del web e Alessio è stato più volte sotto accusa per i suoi modi aggressivi e i suoi scatti d'ira.

Garibaldi parlando poi con la Olivieri ha detto: "Non lo può minacciare ogni volta, fuori, non fuori…". Anita, quindi, ha sottolineato: “Si prenderà le conseguenze di quello che dice, è grande abbastanza“.

Falsone che sclera contro Fefè perché gli stacca sempre lo spazzolino dalla carica e l'ha trovato scarico.#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/cFSBIP07pc — Elisa  (@__Elisa94__) March 18, 2024

