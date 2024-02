Grande Fratello, Fiordaliso si sbilancia sul vincitore del reality show: "Ecco chi vincerà" (VIDEO)

Gossip TV

Fiordaliso racconta tutte le emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello.

Fiordaliso è stata una delle concorrenti più amate e apprezzate sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, insieme a Vittorio Menozzi, la cantante ha fatto un bilancio del suo percorso nel reality show di Canale 5 e svelato il nome del possibile vincitore.

Il vincitore del Gf secondo Fiordaliso e Vittorio Menozzi

A poche settimane dalla sua eliminazione dal Grande Fratello, Fiordaliso ha rilasciato una bella intervista nel salotto di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato tutte le emozioni vissute nella famosa Casa di Cinecittà e rivelato il suo pensiero sul suo ex compagno di gioco Vittorio Menozzi:

Sono stata bene, la gente non capisce quanto sia stato importante per me. Vivere cinque mesi nella stessa stanza, fare colazione e pranzo nella stessa casa, tutti insieme, è un'esperienza unica. Io venivo da un periodo non facile. Mi sono lasciata andare. Non mi interessava chi ero, ero libera e me la sono goduta...

Sono stata bene con i ragazzi, loro mi hanno aiutato [...] Vittorio è un ragazzo molto profondo, ha 24 anni ma di testa ne ha 75 per questo aveva bei rapporti con me, Beatrice e Grecia. Si trovava con le persone più grandi per una questione di maturità.

Fiordaliso è stata poi raggiunta in studio da Vittorio e, insieme, hanno svelato il nome del possibile vincitore del Gf. Secondo i due ex concorrenti, a vincere saranno Beatrice Luzzi o Perla Vatiero. "Chi vince? Secondo me o Perla o Beatrice...vedremo, lo scopriremo solo vivendo" ha dichiarato la cantante seguita dal modello "Anche io, ma sono più convinto di Bea". Sarà così? Staremo a vedere!

