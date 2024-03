Grande Fratello, Alessio convinto che Beatrice sia interessato a lui. Anita: "Lei vuole tutto ciò che è mio!"

Gossip TV

Alessio Falsone e Anita Olivieri, la neo coppia del Grande Fratello, uniti contro Beatrice Luzzi.

Anita Oliveri e Alessio Falsone, sono diventati ufficialmente una nuova coppia del Grande Fratello, dopo quella (mancata) tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e quella solidissima ormai formata da Letizia Petris e Paolo Masella. Anita e Alessio hanno affermato più volte che la loro grande complicità nasce dal fatto che sono identici, la versione femminile e maschile l'uno dell'altra. Nemmeno a dirlo, infatti, condividono anche l'astio verso Beatrice Luzzi. Anita è una delle acerrime nemiche dell'attrice romana, mentre Alessio anche se è entrato da poche settimane non sopporta la leadership della Luzzi tanto che vorrebbe batterla ad una sfida diretta al televoto per farla scendere dal piedistallo come preferita da sempre da parte del pubblico.

Nel corso della serata di ieri, come per tutti i fine settimana nel reality, è stata organizzata una festa che ha avuto anche un ospite speciale, Hanno avuto Dado, conosciutissimo comico di Zelig. Durante la serata goliardica , Alessio e Anita hanno parlato spesso di Beatrice e il 31enne milanese ha insinuato che Beatrice c'ha provato con lui per tutta la sera. La Oliveri, dal canto suo, ha replicato ad Alessio con un'esternazione che ha subito alimentato polemiche dal parte del rumoroso popolo del web:

"Lo fa sempre, quando beve diventa molesta. E' anche un po' invidiosa e vuole tutto ciò che è mio".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .