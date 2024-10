Giulia Salemi lancia una frecciatina a Francesco Monte e Tommaso Zorzi, cosa ha scritto

Gossip TV

Giulia Salemi lancia una bella frecciatina a Francesco Monte e Tommaso Zorzi, mentre chiede alle sue fan consigli sul nome da dare al suo primogenito. Ecco cosa è successo sui social.

Giulia Salemi è in attesa del suo primo figlio con Pierpaolo Pretelli e i fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip seguono con attenzione gli aggiornamenti, che la bella influencer italo-persiana dispensa su Instagram. Parlando dei possibili nomi del nascituro, Giulia si lascia scappare due frecciatine ai danni di Tommaso Zorzi, ex amico con il quale ha avuto un rapporto burrascoso negli ultimi anni, e all’ex fidanzato Francesco Monte.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha emozionato e affascinato tantissimi fan. I due si sono conosciuti nel 2020 nella casa del Grande Fratello Vip, inizialmente ostacolati dal possibile flirt con Elisabetta Gregoraci che è stato gonfiato a dismisura dal fandom, creando non poche tensioni. Giulia e Pierpaolo fanno coppia fissa da allora, raccontando su Instagram - dove la bella influencer italo-persiana è seguita da 2 milioni di followers - la loro bellissima storia d’amore, senza nascondere di aver dovuto fronteggiare anche due brutte crisi di coppia che, per fortuna hanno finito con l’unirli ancora di più. Lo scorso luglio, la coppia ha rivelato di essere in attesa del primo figlio insieme (Pierpaolo è già papà del piccolo Leonardo nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero) e poi a Verissimo è avvenuto l’emozionante gender reveal.

Il bebè in arrivo sarà un maschietto e Giulia si è mostrata molto emozionata, continuando a confrontarsi con il suo ricco fandom sulle paure di diventare madre, la sensazione del corpo che cambia e poi chiedendo consigli sulla cameretta per il neonato e anche per il nome. Sul suo canale broadcast, infatti, Giulia ha chiesto a tutti di suggerirle qualche nome maschile che potrebbe andar bene per il figlio e proprio in questa occasione si è lasciata scappare frecciatine velenose ai danni di Tommaso Zorzi e Francesco Monte. Con l’influencer milanese Giulia aveva un bellissimo rapporto, rovinato da una forte discussione nella casa del GF Vip, che ha compromesso l’amicizia. Sembrava che i due avessero finalmente fatto pace, ma ad oggi è chiaro che i rapporti sono tesi dopo che un utente ha suggerito di chiamare il figlio Tommaso e lei ha replicato immediatamente con un secco “No”. Ma non è finita qui.

Giulia Salemi e quella frecciatina a Francesco Monte

Amando il contatto con i suoi fan e il dialogo con il pubblico che la segue sempre con tanto passione, avendola promossa a influencer molto seguita su Instagram anche per la sua capacità di essere il più trasparente possibile, Giulia Salemi ha voluto sapere il parere dei followers sul nome che dovrebbe dare al figlio in arrivo. Dopo l’utente che le ha proposto Tommaso, ce ne è stato un altro che le ha suggerito il nome Francesco definendolo come un nome “frizzante e simpatico”. Anche questa volta immediata la replica della Salemi che ha voluto lanciare una bella frecciatina all’ex fidanzato Francesco Monte. Anche con l’ex tronista di Uomini e Donne la love story era iniziata nella casa del GF Vip dopo che Monte si era visto lasciare in diretta tv da Cecilia Rodriguez pochi mesi prima.

La storia , tuttavia, non è decollata e non è un mistero che Giulia abbia sofferto molto per il comportamento di Francesco. “Mmm proprio simpatico e frizzante”, ha replicato prontamente Salemi suscitando l’ilarità degli utenti che la seguono da tempo e che hanno colto il riferimento immediatamente. Insomma, il nome del bebè non è ancora stato scelto ma siamo certo che l’influencer ci stupirà, scegliendone uno col cuore. Certo speriamo non sia uno di questi moderni nomi sopra le righe che, talvolta, risultano essere davvero esagerati anche per i figli dei Vip!