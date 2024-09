Giulia Salemi, gender reveal a Verissimo! E sul matrimonio dice: "Per ora preferisco godermi la maternità!" [VIDEO]

Gossip TV

Giulia Salemi è stata ospite di Verissimo e nel talk show di Silvia Toffanin ha svelato il sesso del suo bebè! Ecco cosa ha raccontato!

Oggi, sabato 7 settembre, Giulia Salemi è stata ospite di Verissimo, il talk show di Canale5, dove ha svelato il sesso del bambino che lei e Pierpaolo Pretelli avranno a gennaio. Nella sua chiacchierata con Silvia Toffanin, l'influencer ha rivelato come sta vivendo questo periodo della sua vita e se a breve lei e il compagno convoleranno a nozze.

Verissimo, Giulia Salemi: "Io e Pierpaolo diventeremo genitori di..."

Radiosa e con il pancione già ben in vista, Giulia Salemi entra nello studio di Silvia Toffanin emozionata per l'accoglienza calorosa che riceve. In questo studio, come racconta lei stessa, è stata ospite fin dagli inizi della sua carriera. La nascita del suo primogenito con Pierpaolo Petrelli è prevista per metà gennaio e Giulia non nasconde di avere un po' di timore ed emozione:

"Sono un pochino spaventata lo ammetto. Come ti dicevo, mi ha toccato che mi hai subito scritto. Sono impaurta, è un nuovo corso, un nuovo corso di vita. Smetti di essere figlia quando diventi mamma [si commuove ndr.] Non volevo piangere, non voglio essere lagnosa. Sono gli ormoni, però sono felice di essere qua"

Pierpaolo, svela Giulia, essendo già papà (del piccolo Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero) risente meno della situazione, mentre Giulia sente di volersi preparare molto bene per la maternità. La coppia, come ricorda la conduttrice, prima di decidere di avere un bambino ha vissuto un periodo di crisi che li ha portati a considerare di doversi separare e vivere ognuno per la propria strada.

Su questa fase vissuta con il compagno, Salemi dichiara:

"Non tutte le crisi sono negative, sai quando si dice capisci il valore di una persona solo quando la perdi, per noi è stato cosi'. Separarsi nei momenti difficili è molto meglio che forzare la mano. Abbiamo vissuto momenti di crisi, ma li abbiamo tutelati, non abbiamo mai spettacolarizzato le crisi, anche se siamo nati sotto i riflettori. Sia perché non avevamo questa necessità, sia perché non eravamo convinti che la nostra storia fosse finita. Entrambi diciamo di essere la nostra anima gemella, ma non significa che siamo incastri perfetti. Bisogna trovare un equilibrio, perché quando ci sono le diffiicoltà bisogna unirsi e capire con il partner come fare."

Verissimo, Giulia Salemi sul matrimonio: "Ora preferisco godermi la maternità!"

Riscopertisi innamorati, i due hanno deciso di riprovarci e sono poi arrivati alla consapevolezza di voler diventare genitori. E, parlando della gravidanza, a Silvia Toffanin l'influencer ha svelato in anteprima a Verissimo che diventeranno genitori di un maschietto:

"Io sono stata qui diverse volte e ho condiviso con voi diverse emozioni. Ho pensato che avrei avuto piacere a condividere questa cosa con te, Silvia, che sei una donna e una meravigliosa mamma. E, quindi, aspettiamo un maschietto. E, come ti dicevo, non so cosa aspettarmi, so cosa spero. Spero e ci proverò con tutta me stessa. Per il nome sono indecisa, ma vorrei dargli due nomi"

Sulle ipotetiche nozze con Pierpaolo Pretelli, invece, Giulia Salemi svela che, per il momento, non è un desiderio che vorrebbero inseguire, sia perché desiderano godersi la gioia della genitorialità tutti insieme, sia perché ha visto tante, troppe coppie di colleghi e amici separarsi.

Per il momento, ha concluso, l'influencer, vorrebbero godersi questo momento che stanno vivendo:

"In questo momento non ci pensiamo, ho visto troppe separazioni, sono scaramantica ed essendo figlia di separati e avendo sofferto per la separazione, non è nelle mie priorità. Non è un matrimonio che lega una coppia, ma forse un figlio invece. Ora voglio godermi la maternità insieme a Pierpaolo"