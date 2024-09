Giulia De Lellis lancia una frecciatina a Tony Effe? La coppia potrebbe già essere in crisi

Gossip TV

Giulia De Lellis e Tony Effe sono usciti allo scoperto come coppia ma l'influencer romana è pronta a fare marcia indietro. Ecco cosa è successo e perché una foto pubblicata su Instagram sembra una bella frecciatina ai danni del rapper.

Solo pochi giorni fa Giulia De Lellis e Tony Effe sono usciti allo scoperto come nuova coppia ufficiale, grazie ad una foto pubblicata sul profilo Instagram del rapper. Ora, tuttavia, la coppia potrebbe già essere in crisi o almeno questo è quello che ha notato il popolo del web, al quale non è sfuggita una frecciatina dell’influencer romana. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono una coppia

L’estate italiana, si sa, porta con sé anche fiumi e fiumi di bollente gossip tra nuove coppie e coppie che si dicono addio per sempre, lasciando i fan totalmente senza parole. Da diverse settimane sul web circolano avvistamenti e segnalazioni che riguardano Giulia De Lellis e Tony Effe, già al centro del mormorio generale dopo aver trascorso insieme gran parte del ricevimento di nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sembra che l’influencer romana, messi in pausa i suoi impegni lavorativi per le vacanze estive, abbia seguito Tony in alcuni appuntamenti di lavoro tifando per lui dietro le quinte del palco, poi arriva la paparazzata di Chi che conferma i rumors ed ecco che il cantante decide di ufficializzare il rapporto pubblicando la prima foto di coppia sui social.

Tutto sembra procedere per il meglio e Giulia inizia già a cambiare look, assecondando i gusti del suo nuovo fidanzato - una consuetudine che sembra avere un po’ con tutti i suoi partner chissà per quale motivo - fino a quando il popolo del web non ha notato qualcosa di strano che ha messo tutti in allarme.

Crisi tra Giulia e Tony Effe? La frecciatina social

Dopo aver annunciato attraverso uno scatto pubblicato su Instagram di essere una coppia ufficiale, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno ripreso il loro lavoro a tempo pieno, e i fan non vedono l’ora di vederli di nuovo insieme. Nelle ultime ore, tuttavia, il popolo del web ha notato delle stranezze che farebbero pensare che questo flirt ha i giorni contati. Per prima cosa Giulia non ha commentato la foto pubblicata dal cantante, fatto decisamente curioso dato che la bella influencer elargisce commenti a tutti e perché non farlo per la loro prima foto insieme.

Certo non è indicativo, dato che De Lellis ha comunque messo likes allo scatto e dunque potrebbe aver voluto semplicemente non dare modo di lasciare commenti criticabili dagli utenti. Poi, la romana ha pubblicato uno scatto fatto in un locale dove appare una scritta sul muro che recita: “Scappa finché sei in tempo”. La Ig stories è corredata dall’emoticon con l’arco e la freccia di Cupido, dunque molti hanno pensato che si stesse riferendo al nuovo amore per Tony Effe. De Lellis è già sospettosa nei riguardi del rapper e teme di rimanerci male anche questa volta, o lui l’ha fatta arrabbiare e ha voluto vendicarsi così?