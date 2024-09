Tony Effe e Giulia De Lellis ufficializzano la loro storia: lo scatto sui social che non lascia dubbi

Gossip TV

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno pubblicato uno scatto che non lascia dubbi: il rapper e l'influencer sono una coppia!

Sono stati al centro del gossip per tutta l'estate, ma finalmente Tony Effe e Giulia De Lellis hanno ufficializzato la loro relazione. A condividere sui social uno scatto che non lascia dubbi è stato il rapper, mandando in visibilio i fan.

Tony Effe e Giulia De Lellis: ufficializzata la loro storia

In un post che celebrava la fine di un'estate che il rapper definisce bellissima, Tony Effe ha inserito anche il primo scatto che ufficializza la relazione con l'influencer Giulia De Lellis. Da mesi, infatti, si sono diffusi rumors su un probabile flirt tra i due vip e ora è arrivata la conferma. Le prime voci sono iniziate a circolare quando la coppia è stata paparazzata al concerto di Geolier a Napoli dal settimanale Chi.

Nonostante il rapper avesse poi smentito di avere un flirt con l'ex fidanzata di Andrea Damante, è lui stesso a confermare l'intesa con l'ex corteggiatrice di uomini e Donne, pubblicando una foto di coppia. Giulia De Lellis aveva chiuso prima dell'estate una relazione con Carlo Beretta e sembrava aver trovato la serenità con Giano Del Bufalo, con cui però il flirt era durato una manciata di settimane.

Dopo il concerto di Geolier, i fan avrebbero notato una certa intesa con Tony Effe al matrimonio di Cecilia e Ignazio Rodriguez, dove è stata fortemente criticata per l'outfit scelto.

Tony Effe e Giulia De Lellis: dalle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ai primi rumors

A dare ulteriore conferma alle voci, i numerosi avvistamenti dei due insieme, fin da dopo il matrimonio di Chechu e Ignazio, come quelli riportati dal giornalista Gabriele Parpiglia in una spiaggia, dove gli atteggiamenti di entrambi lasciavano intendere che ci fosse altro che semplice amicizia. In un video pubblicato sui social in cui Giulia scherzava con la nipotina, era anche quest'ultima a confermare la storia della zia con il rapper, cinguettando allegramente:

"A scuola lo sanno tutti che stai uscendo con Tony Effe"

Dopo questo episodio, Tony Effe ha smentito i rumors, ma altri avvistamenti apparsi sul settimanale Nuovo hanno gettato altra benzina sl fuoco. Stando a ciò che riportava la rivista, i due farebbero non solo coppia fissa, ma sarebbero anche pronti alla convivenza. Intanto, arriva la conferma definitiva che Tony Effe e Giulia De Lellis sono una coppia:

"È stata un’estate bellissima. Vi ringrazio tutti. Ora si torna a lavoro. Ci vediamo ad ottobre a Roma e Milano per i miei primi palazzetti."