Giulia De Lellis, gli haters la insultano alla Milano Fashion Week, ma lei risponde così!

Giulia De Lellis è stata insultata da un hater per la scelta del suo outfit alla Milano Fashion Week, ma ha risposto pan per focaccia. Vediamo cosa è successo!

La Milano Fashion Week è uno degli eventi più noti del mondo della moda: tra le protagoniste di questo evento c'era anche l'influencer Giulia De Lellis, protagonista di uno spiacevole momento.

Giulia De Lellis insultata per il suo outfit. Ma lei risponde così!

L'ex volto di Uomini e Donne ha sfoggiato diversi look durante la settimana della moda e sembra che un outfit in particolare abbia attirato alcune critiche da parte del web. Ma, con il suo acume, De Lellis è riuscita a mettere tutti a tacere! Durante la sfilata di Alberta Ferretti, l'influencer ha indossato un total look della stilista che sembra aver diviso i suoi fan: dato che indossava un pantalone a zampa con tanto di pietre e piume, in molti hanno commentato che l'outfit non le donava per niente, ma dal semplice commento si è passati subito agli insulti veri e propri:

"Sei alta un c**** e mezzo. Ma dove vai con questo pantalone?"

Giulia De Lellis, tuttavia, non si è smentita e ha così commentato l'infelice uscita:

"Non mi è mai importato di essere 1.65, diversamente alta, quindi. Non credo che l'altezza possa limitare le persone in nessun modo. Me la vivo così bene, che spesso mi vesto da gigante senza rendermene conto. Io mi sento alta dentro!"