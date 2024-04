Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco perché si sono incontrati: il gossip clamoroso

Gossip TV

Giulia De Lellis e Andrea Damante si incontrano a Roma per un caffè ma nulla è come sembra: ecco perché hanno deciso di vedersi di nascosto.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’ex coppia di Uomini e Donne è stata protagonista per anni di tira e molla, scottanti rivelazioni e colpi di scena, fino a prendere due strade diverse. Ora, entrambi single, sono stati avvistati intenti a prendere un caffè a Roma e tutti si chiedono se Giulia e Andrea stiano pensando di tornare insieme. Un gossip, tuttavia, spegne l’entusiasmo dei fan dei Damellis.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco perché si sono rivisti

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è stata molto intensa. Dopo anni di tira e molla che hanno tenuto i loro fan con il fiato sospeso, il deejay veronese e la bella influencer romana hanno preso strade diverse: lui ha iniziato a fare coppia fissa con Elisa Visari, mentre lei si è innamorata del rampollo Carlo Beretta. Quando entrambi sono tornati single nello stesso momento e Giulia ha iniziato a piazzare strategici likes ai post Instagram di Damante, tutti hanno pensato ad un possibile ritorno di fiamma. Poi l’avvistamento in un bar di Roma ha infiammato ancora di più il gossip: cosa sarà successo tra Giulia e Andrea nella Capitale?

Certo è che De Lellis ha confuso molto le idee passando il weekend con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana Del Bufalo, sebbene tutti affermino che si tratta di una semplice amicizia e che non vi sia un flirt in corso. Contro l’ipotesi del ritorno di fiamma, tuttavia, rema anche l’ultimo gossip lanciato da Alessandro Rosica che ha spiegato il motivo per il quale Giulia e Andrea si sono rivisti.

“Smentisco al 100% un ritorno di fiamma tra Adnrea Damante e la De Lellis. Qualche giorno fa infatti si sono visti per delle cose private che hanno in comune. Niente di più! Peccato!”.

Insomma, sembra che Damante e De Lellis si siano incontrati per parlare di lavoro, una tesi che circolava sul web da qualche giorno, e che distrugge completamente le speranze dei loro fan di rivederli insieme. C’è da dire, tuttavia, che ci sono anche molte persone felici della notizia dato che sotto all’ultimo post Instagram dell’influencer non sono mancati i commenti piccati di chi le ha vivamente sconsigliato di tornare a fare coppia fissa con un ex che l’ha fatta tanto soffrire.