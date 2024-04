Giulia De Lellis, caffè a Roma con Andrea Damante poi passa il weekend con Giano Del Bufalo!

Gossip TV

Giulia De Lellis e Andrea Damante fanno sognare i fan dei Damellis, ritrovandosi a Roma, ma l’influencer sceglie di passare il weekend con il fratello di Diana Del Bufalo.

Cosa succede nella vita sentimentale di Giulia De Lellis? La relazione con il rampollo Carlo Beretta si è conclusa, sembra non nel migliore dei modi data l’ironia pungente della bella influencer romana sui social, e ora lei è divisa tra Andrea Damante e Giano Del Bufalo. Ecco nel dettagli il gossip sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si rivedono a Roma!

Non è un’esercitazione, ripetiamo non è un’esercitazione: Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti a Roma! Ma partiamo dal principio, ovvero da quando la bella romana si è lasciata con Carlo Beretta, con il quale aveva da poco intrapreso una convivenza nella nuova casa comprata a Milano, si mormora a causa della famiglia del rampollo che non avrebbe mai permesso il matrimonio tra i due. Giulia ha preferito non commentare ma ha fatto capire di non aver chiuso in ottimi rapporti, ironizzando sui social per confermare la rottura. Poi i likes ai nuovi post di Andrea Damante su Instagram, il suo storico ex anche protagonista del suo primo libro sull’infedeltà, e la notizia della fine della relazione tra il deejay veronese e Elisa Visari.

Quest’ultima si è consolata tra le braccia di Simone Susinna, anche se sembra chiaro che tra loro vi sia un flirt senza impegno dato che l’attore è stato protagonista di decine di segnalazioni che lo volevano insieme ad altre donne, e Damante non sembra averla presa benissimo (si mormora addirittura di una scazzottata per difendere l’onore da macho). Insomma, Giulia e Andre sono tornati single nello stesso momento e da qui lo scoop che ha fatto sognare i fan dei Dammellis, da sempre desiderosi di assistere ad un ritorno di fiamma. Ora, questo desiderio potrebbe diventare realtà dato che Damante e De Lellis sono stati avvistati insieme in un bar del centro di Roma, mentre prendevano un caffè e parlavano con grande confidenza. Ma non è tutto, e la situazione rischia di complicarsi ulteriormente.

Giano Del Bufalo tra Giulia e Damante?

Mentre tutti attendono con trepidazione che i Damellis confermino il ritorno di fiamma o, perlomeno, di essersi visti a Roma, a Deianira Marzano giunge una voce piccante da parte di una testimone che assicura che, già settimane fa, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti, prenotando insieme una camere d’hotel nella Capitale. Mentre anche questa notizia aspetta di essere confermata ma secondo molti potrebbe essere a dir poco probabile, Giulia trascorre il weekend insieme a Giano Del Bufalo, il fratello di Diana Del Bufalo. I due hanno iniziato a far insospettire il popolo del web con alcune Ig Stories, per poi decidere di uscire allo scoperto e confermare di aver trascorso del tempo insieme.

Ora, secondo molti questa sarebbe una semplice amicizia dal momento che l’influencer ha un bellissimo legame con l’attrice, e dunque viene da sé che sia nata anche una complicità con Giano, ma altri sostengono che tra i due vi sia un flirt in corso e che gli indizi social siano stati strategicamente piazzati proprio in virtù del colpo di scena finale, con la conferma della relazione. Questo, tuttavia, precluderebbe la strada al ritorno di fiamma con Damante, e i fan sono decisamente divisi a riguardo.