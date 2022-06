Giulia De Lellis, bordata ad Elisa Visari: la fidanzata di Damante non si fa mettere i piedi in testa!

Gossip TV

Frecciatine social tra Giulia De Lelli ed Elisa Visari, attuale fidanzata di Andrea Damante.

Che tra Giulia De Lellis ed Elisa Visari non scorra buon sangue è noto, e che la colpa sia di Andrea Damante - storico ex della prima e attuale fidanzato della seconda - è appurato. Nelle ultime ore, Giulia ed Elisa sono tornate a stuzzicarsi sui social, creando scompiglio tra i fan che le seguono da tempo.

Giulia De Lellis provoca, Elisa Visari non ci sta

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è naufragata tra un mare di pettegolezzi, seguiti dalla pubblicazione del libro della romana, che ha parlato apertamente dei tradimenti dell’ex tronista di Uomini e Donne, per poi riprovarci per qualche mese e mollare ancora, lasciando i fan piuttosto storditi. Mentre Giulia ha ricovato l’amore con Carlo Beretta e si è concessa un tatuaggio di coppia, Andrea fa coppia fissa con la giovane e bellissima Elisa Visari.

I due sono molto innamorati e appaiono spesso insieme sui social, sorridenti e molto complici. Non è un mistero che a Giulia questa unione non sia mai andata giù fino in fondo, tanto da tornare a punzecchiare Elisa nonostante l’attrice abbia fatto intendere che la vita passata di Damante proprio non le interessi. Negli ultimi giorni, Giulia ha postato un video eloquente, indirizzato ad Andrea e alla sua fidanzata, lanciando una forte provocazione che non è passata inosservata e Visari non si è tirata indietro, replicando con un altri video nel quale ha dato dell’immatura all’influencer romana.

Giulia De Lellis invidiosa di Elisa Visari? Io dico di sì. Fa i video per fare hype e non è vero un cazzo? Io dico di sì — Eleonora (@Eleonora2512) June 3, 2022

Posto che nessuna delle due contendenti ha fatto nomi espliciti, è chiaro che il botta e risposta fosse tutto incentrato sul legame che entrambe hanno con Damante, nel passato e nel presente. Secondo alcuni fan, tuttavia, entrambi i video sono stati fatti per strappare una risata ai folloewrs e non per scontrarsi, ma saà veramente così?