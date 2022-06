Giulia De Lellis, tra il nuovo libro e il tatuaggio di coppia a sorpresa!

Gossip TV

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si fanno un tatuaggio insieme, poi esplode il gossip sul nuovo libro dell’influencer romana.

Altro che crisi di coppia! Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono più innamorati che mai e, a testimonianza della loro bellissima storia d’amore, hanno deciso di fare un tatuaggio di coppia. Sembra, inoltre, che l’influencer romana si prepari per dare alle stampe il suo nuovo libro. Ecco tutte le indiscrezioni sulla De Lellis.

Giulia De Lellis pronta a pubblicare un nuovo libro?

Giulia De Lellis si conferma come una delle influencer italiano più amate e seguite degli ultimi anni. Dopo aver lasciato Andrea Damante ed essersi scollata di dosso l’etichetta di ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pur portando enorme rispetto per la sua primissima avventura televisiva, la carriera di Giulia è decollata tra collaborazioni di spicco con case di moda e make-up, il debutto come presentatrice sul piccolo schermo e come scrittrice del romanzo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, bestseller per diverse settimane. E secondo la pagina Instagram Veryinutilpeople, Giulia starebbe lavorando ad un secondo libro proprio in virtù del grandissimo successo ottenuto con la sua prima fatica letteraria.

“Una nostra fonte ci ha dato un’anteprima esclusiva: la De Lellis starebbe scrivendo un libro, il suo secondo progetto editoriale a quanto pare. Il titolo sarebbe LOve, il che ci fa pensare che il contenuto potrebbe trattare principalmente della sua storia con Carlo Beretta, che lei chiama sempre “Lo”. Speriamo quindi, in caso questo progetto diventasse realtà, che parli di un amore positivo, quello per Beretta appunto”.

Giulia sta scrivendo, dunque, un libro sul fidanzato Carlo Beretta? Nelle ultime settimane si è parlato di crisi, ma la coppia ha smentito mostrandosi poi insieme più innamorata che mai, tanto da fare un tatuaggio di coppia, ovvero una scritta che recita: “Un anno, un mese, un giorno”. Carlo e Giulia sono innamoratissimi e se, alcune volte, non li si vede insieme per settimane è solo in virtù del fatto che hanno deciso di comune accordo di non mostrarsi troppo sui social, mantenendo la loro intimità.