Giorgia Soleri torna a parlare della fine della Storia d’amore con Damiano dei Maneskin: ''Calci in c**o e lacrime''

Giorgia Soleri commenta con i suoi fan il suo stato d’animo dopo la fine della lunga relazione con Damiano David, leader dei Maneskin.

Dopo più di cinque anni d’amore, tanti momenti romantici condivisi insieme e scorci della loro vita privata, fatta anche di casa e gatti, regalata in piccole dosi ai tantissimi fan, Giorgia Soleri e Damiano David sono sono lasciati. L’influencer, dopo aver traslocato definitivamente, ha raccontato come sta gestendo la fine della relazione e come cerca di superarla al meglio.

Giorgia Soleri, cosa pensa della rottura con Damiano

Mentre il suo ex fidanzato esulta dopo aver conquistato un altro record importantissimo, portando a casa il premio nella categoria Best Rock agli ultimi MTV Video Music Awards, battendo alcune delle band più iconiche di sempre come i Muse e i favoritissimi For Fighters, Giorgia Soleri sta concentrando le sue energie sull’inizio della sua nuova vita dopo la brusca rottura con Damiano David, il leader dei Maneskin. La nota influencer, tra un progetto e l’altro per rendere visibili alcune delle patologie più dolorose legate alle donne e spesso lasciate in secondo piano, è tornata a parlare della rottura.

Giorgia si è recentemente trasferita, lasciando la casa che per anni ha condiviso con il musicista ma non per questo si è lasciata abbattere. Parlando con alcune fedeli fan su Instagram, infatti, Soleri ha voluto dare qualche consiglio a chi sta vivendo la stessa sua situazione, e a chi le ha chiesto come superarla. “Con discreti calci in c**o, alcuni momenti di solitudine, tante lacrime e una dose non quantificabile di forza. Ma giuro: ne vale la pena. E poi sarà più bello anche stare con altre persone […] Non sei senza la tua persona, hai ancora quella più importante: te. Abbracciati e accogli anche questo momento doloroso. Sarà bellissimo prenderti la mano e accompagnarti verso la luce”, ha scritto Soleri.

L’influencer, recentemente nuovamente sul piccolo schermo con le repliche di Pechino Express in chiaro su Tv8, ha poi ironizzato sul cambiamento drastico della sua vita, scrivendo: “Io che penso che per fortuna ho ascendente e luna in Gemelli altrimenti il mio sole in Capricorno, che odia i cambiamenti, sai come l'avrebbe presa la fine di una storia di lunga più di cinque anni e un trasloco nel giro di sei mesi?”. Nel frattempo sembra che Damiano abbia già una nuova relazione, ma il cantante ci tiene a non uscire totalmente allo scoperto chissà, forse lui stesso non crede troppo in questo nuovo amore oppure vuole preservare la sua nuova fiamma da ulteriori gossip?