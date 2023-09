Mare Fuori, Giacomo Giorgio rivela: ''Ciro Ricci ha un amore molto forte per…''

Gossip TV

Ecco cosa ha raccontato Giacomo Giorgio, l’attore che impersona Ciro Ricci nella serie tv Mare Fuori, a proposito del suo personaggio.

Giacomo Giorgio ha conosciuto una grandissima popolarità con la serie televisiva Mare Fuori, una delle più amate di sempre, e ora è sul set della nuova stagione oltre che impegnato anche in un’altra fiction Rai, ovvero Doc - Nelle tue mani 3. Intervistato in occasione del Festival del Cinema di Venezia, Giacomo ha fatto alcune considerazioni sul suo personaggio di Ciro Ricci.

Mare Fuori, Giacomo Giorgio fa una precisazione

Ospite dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia, dove ha fatto girare la testa alle fan di Mare Fuori con il suo innato carisma, Giacomo Giorgio può dirsi decisamente soddisfatto dell’anno lavorativo che l’attende. Giorgio, infatti, sarà sia nella nuova stagione dell’amatissima fiction Rai, sia nella terza stagione di Doc - Nelle tue Mani con Luca Argentero. Intervistato sul red carpet da Superguida Tv, l’attore ha parlato di come vive il successo dato dal ruolo di Ciro Ricci.

“Sono molto felice perché quando una persona ti ferma per strada vuol dire che è un riconoscimento per il lavoro che hai fatto, che è un lavoro lungo, è un gioco ma è un lavoro molto serio, sacrificato. La gestisco bene, sono contento e cerco appunto di ricordarmi da dove sono partito, le mie origini diciamo così e non ci sono lati negativi. Chiaramente è una cosa positiva, è chiaro che alcuni aspetti della tua vita personale e privata cambiano, se prima potevo andare liberamente in un locale qualunque, senza problemi, magari adesso vedo dove andare per stare più tranquillo se sono in compagnia di amici o altre situazioni. Ma non sono questi i problemi, i vantaggi di questo successo sono maggiori“, ha raccontato Giacomo che dopo quattro anni sembra essere a suo agio anche davanti agli intervistatori più puntigliosi.

Parlando proprio di Ciro, Giacomo ha raccontato cosa pensa di avere in comune con il personaggio e cosa invece gli invidia. Domanda insidiosa dato che, sebbene sia solo un ragazzo, nella fiction Ricci è l’erede di una cosca camorrista di primo ordine, dunque un personaggio difficile con il quale associarsi completamente. “È chiaro che con tutti i personaggi che un attore interpreta ci sono delle cose in comune o devi andare a trovarle. Non ti dirò cosa avrò in comune con Ciro Ricci. Cosa invidio? Gli invidio, che poi è stato anche il suo errore fatale, che ha un amore per questa famiglia sbagliata, molto forte. Questo nella vita è fondamentale, l’aver l’attaccamento alla famiglia a alle origini, ma bisogna capire che tipo di origini e famiglia è. Nel caso di Ciro, che è anche il messaggio della serie, quello che si vuole raccontare, la famiglia lo ha portato a intraprendere la vita che poi ha vissuto“.