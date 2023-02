Gianni Sperti e il commovente messaggio per Maria De Filippi

Gossip TV

Gianni Sperti, storico opinionista del programma di Uomini e Donne, ha rivolto un dolce messaggio a Maria De Filippi, in occasione del funerale del marito Maurizio Costanzo. Vediamo insieme cosa ha detto.

Per i funerali di Maurizio Costanzo, tenutisi ieri pomeriggio alle ore 15 alla Chiesa degli Artisti di Roma, sono intervenute numerose personalità del mondo dello spettacolo e l'evento è stato seguito da diverse reti televisive, collezionando numerosi telespettatori, pronti a dare l'ultimo saluto al giornalista. Accorso per sostenere la sua collaboratrice e amica Maria De Filippi c'era anche Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, il quale non ha mancato di rivolgere un toccante pensiero a De Filippi, distrutta per la perdita del marito.

Funerali Maurizio Costanzo, Gianni Sperti e il suo dolce messaggio per Maria De Filippi

Tra le varie personalità presenti, oltre a Gerry Scotti, Christian De Sica, Paolo Bonolis, Carlo Conti, c'erano anche gli opinionisti di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest'ultimo è stato intervistato dai microfoni de La Vita in Diretta e non ha nascosto la sua commozione per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, da lui definito "un papà", dato che Sperti ha lavorato per molti anni come ballerino a Buona Domenica.

L'opinionista ha ricordato quanto importante sia stato Sperti per la nostra tv, dato che numerosi degli artisti e conduttori dei maggiori programmi televisivi nostrani sono stati scoperti da lui. Gianni Sperti ne ha anche ricordato la generosità, soprattutto, quando lui era ancora nel cast di Buona Domenica e ha poi deciso di rivolgere un dolce pensiero alla sua amica e collega Maria De Filippi. L'opinionista, infatti, con Tina Cipollari, è parte del cast fisso del dating show di Canale 5 da ormai numerosi anni ed è un fidato amico per la conduttrice.

Durante l'intervista, ha deciso di riferire il suo personale messaggio a Maria, un messaggio che testimonia il profondo legame d'amicizia che li unisce e anche la riconoscenza che prova per lei. Alla giornalista che gli chiedeve se avesse qualche parola per la conduttrice, Sperti ha risposto con calore:

"Voglio dire a Maria che non l'abbandonerò mai, mai!"