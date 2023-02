I funerali di Maurizio Costanzo in diretta TV su Rai1 e Canale 5, come seguire le esequie

Gossip TV

Oggi, lunedì 27 febbraio 2023, si svolgeranno presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio scorso all'età di 84 anni. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e Canale 5.

I funerali di Maurizio Costanzo, la diretta su Rai 1 e Canale 5

I programmi del Day Time Rai seguiranno i funerali in diretta oggi alle 15. Su Rai 1, in particolare, la cerimonia funebre sarà proposta da "Oggi è un altro giorno" e da una puntata speciale de "La Vita in diretta". Su Rai 2, invece, “Bellamà” andrà in onda con una puntata registrata nei giorni scorsi. Si tratta dell’intervista a Topo Gigio, nata da un’idea condivisa da Pieluigi Diaco e Maurizio Costanzo. Una dedica del conduttore al suo grande amico e maestro.

Su Canale 5, a partire dalle ore 14.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: “Ciao Maurizio”. Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i funerali solenni del grande giornalista. Lo speciale avrà in collegamento da Roma gli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi e ospiti in studio a Milano Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli. Con la collaborazione del TG5, “Ciao Maurizio” documenterà minuto per minuto l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo.

Ieri, nella puntata speciale di Verissimo dedicata a Maurizio Costanzo, Silvia Toffanin ha intervistato Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato dell'azienda Mediaset.

"Sono profondamente legato a Maurizio per motivi professionali. Tutta Mediaset gli è grata, lui ha innovato e cambiato la storia della tv italiana", ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi: "Penso a Maria De Filippi e a tutta la famiglia a cui mando un abbraccio fortissimo.Gli insegnamenti più grandi arrivavano quando andavamo a mangiare e i suoi commenti ironici e seri erano perle di saggezza e intelligenza. Era speciale, aveva un entusiasmo tutto suo, un lavoratore instancabile che entrava in sintonia con le persone".

"Era prima di tutto un amico. Si percepiva la sua sincerità. È importante dire quanto Maurizio abbia fatto per la nostra azienda" ha concluso Berlusconi.