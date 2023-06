Gianni Ippoliti e i retroscena sullo scontro con in diretta con Tiberio Timperi: “Sono anni che sbuffa”

Gossip TV

Dopo il battibecco a Uno Mattina in Famiglia, nella puntata in onda ieri, domenica 11 giugno 2023, parla Gianni Ippoliti: "Timperi è insofferente da anni"

Dopo il battibecco avvenuto a Uno Mattina in Famiglia, nella puntata in onda ieri, domenica 11 giugno 2023, Gianni Ippoliti, in diretta su Instagram con Davide Maggio, ha parlato dell'atteggiamento del conduttore "insofferente da anni":

“Io ho cercato da autore televisivo di salvare il salvabile - ha dichiarato Gianni Ippoliti - in seguito a una serie di atteggiamenti, tipo occhi che ruotano in alto, sbuffate (…) E’ una cosa che va avanti da anni… Stavo cercando di capire che cosa possa spingere un conduttore in diretta, mentre c’è un altro conduttore che parla, a sbuffare, a interrompere”

Ippoliti ha poi raccontato cosa è accaduto durante la puntata di ieri di Uno Mattina in Famiglia:

“Io stavo iniziando a parlare di una coppia di ultracentenari, che sono sposati da 81 anni. Ho detto: Attenzione! Se i giornali riportano che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati e stanno meglio di come stavano prima, magari c’è il rischio che questi due dicono ‘lasciamoci pure noi così staremo meglio’. A quel punto lì, Tiberio si è turbato“. questo non potevo fare. Non sono capace di salvare più di così. E’ una reazione a quello che io dico, ad alcune notizie in particolare, se cito due o tre personaggi (…) Se mentre parlo c’è un borbottio continuo, diventa più difficile in diretta lavorare, cercare di rendere il meglio”.

“Qual è il fastidio che io do per questa rassegna stampa che dura da vent’anni?“, continua Ippoliti nella diretta Instagram di Davide Maggio, precisando di non aver ancora chiarito con Timperi, anche perché i rapporti con il conduttore – come si suol dire – “sono quello che sono”:

Il conduttore è stato raggiunto anche da Adnkronos, dichiarando:

"Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni. Io parlo spesso di notizie serie, e mi piace dare notizie positive, sociali. Oggi ho detto che questa persona merita un plauso, ce ne fossero. Qual è il problema? Io ho chiesto spiegazioni di fronte alla reazione di sufficienza di Timperi, con calma e col sorriso, ho cercato in tutte le maniere di capire ma quando mi accorgo che una persona accanto a me comincia a sbuffare, ad alzare gli occhi, me ne vado”