Uno Mattina in Famiglia, litigio in diretta tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti

A Uno Mattina in Famiglia, oggi, domenica 11 giugno, il pubblico ha assistito in diretta a un litigio di Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi. Ecco cosa è successo!

Tensioni in diretta tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti a Uno Mattina in Famiglia questa domenica, 11 giugno. Durante la diretta, infatti, i due avrebbero litigato con conseguente abbandono dello studio da parte del giornalista.

Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti litiga con Tiberio Timperi e lascia lo studio

Uno degli appuntamenti fissi del programma della domenica mattina che va in onda su Rai1, Uno Mattina in Famiglia è la rassegna stampa di Gianni Ippoliti, durante la quale il giornalista legge e commenta le principali news della settimana, direttamente dalle riviste su cui sono state pubblicate, spesso, evidenziandone i lati più divertenti. Ippoliti stava commentando la news della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ma è successo qualcosa di inaspettato.

Il conduttore TIberio Timperi, infatti, ha iniziato a sbuffare, attirando l'attenzione del giornalista, che a sua volta lo ha invitato a esternare la causa del suo fastidio: "Tiberio, ti vedo che sbuffi, perché non mi dici cosa c'è.". Timperi si è però trincerato dietro il silenzio, continuando a ripetere che non voleva parlarne, ma che avrebbero rimandato a dopo la discussione:

"Non è niente, ne parliamo dopo, facciamo i conti dopo"

Ippoliti ha però insistito, ricordandogli che erano in diretta: quale migliore occasione per parlare! E si è persino alzato, posizionandogli alle spalle di Timperi per offrirgli un massaggio: "Caro Tiberio, dai, ti faccio un massaggio così mi dici cosa volevi dirmi". Ancora silenzio, da parte del conduttore che con un acido "Non ci penso proprio a parlare" ha provocato il fastidio di Ippoliti. Il giornalista a quel punto ha commentato dicendo che, vista la situazione, era meglio che si ritirasse, iniziando a raccogliere le varie riviste:

"Allora facciamo che me ne vado. Fine della rassegna stampa"

A nulla è valso il richiamo delle co-conduttrici e dello stesso Timperi, che ha provato a trattenerlo: "Se te ne vai noi cosa dobbiamo fare?". Ippoliti se ne è uscito con la perfetta risposta, commentando con un "Sbuffate, continuate a sbuffare, buona giornata!".