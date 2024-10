GFVip, Alessandro Basciano criticato per il suo aspetto a Verissimo: ecco cosa gli è successo!

Gossip TV

Alessandro Basciano, ex concorrente del GFVip, è stato ospite a Verissimo e ha ricevuto diverse critiche circa il suo aspetto fisico. Ma a distanza di qualche giorno è arrivata una spiegazione di quanto gli è successo.

Ospite a Verissimo, sabato 19 ottobre 2024, per parlare della sua situazione sentimentale con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano aveva fatto molto discutere per il suo aspetto fisico. L'ex gieffino, infatti, ha scatenato i commenti del web e solo a distanza di qualche giorno dalla sua ospitata nel salotto di Silvia Toffanin su Canale5 è arrivata una spiegazione in merito a ciò che gli è successo.

GFVip, Alessandro Basciano irriconoscibile: ecco cosa gli è capitato

Sabato 19 ottobre, Alessandro Basciano si è presentato a Verissimo e molti fan, sui social, hanno commentato preoccupati il suo aspetto. Il volto dell'ex gieffino, infatti, è risultato a molti estremamente levigato e gonfio e in tanti si sono chiesti cosa gli fosse successo. Sul web diversi utenti lo hanno definito irriconoscibile e non sono mancate le critiche e i commenti anche piuttosto salaci sul suo aspetto.

Se il diretto interessato ha preferito non commentare, né rilasciare alcuna dichiarazione in merito alle critiche ricevute, a dare una spiegazione sul perché il suo viso sembrasse così diverso ci ha pensato Amedeo Venza.

L'esperto di gossip della rete, infatti, è amico del dj ed ex gieffino e ha riferito che i cambiamenti nel volto di Basciano non sono frutto di interventi estetici, ma di un trucco speciale, utillizato perché il dj si è da poco sottoposto a un intervento al setto nasale, per curare alcuni problemi di respirazione. Con una storia su Instagram, l'esperto di gossip ha commentato:

"In questa intervista era stato truccato perché reduce dall'intervento avuto al setto nasale, perché aveva problemi di respirazione!"

Alessandro Basciano racconta della fine della storia con Sophie Codegoni

Alessadro Basciano è tornato a raccontare della fine della sua storia d'amore con Sophie Codegoni, madre di sua figliaCeline. Nella precedente edizione gli ex gieffini erano stati ospiti di Silvia Toffanin per lanciarsi pesanti accuse reciproche che hanno esacerbato i rapporti e hanno spinto il dj, a detta sua, a soffrire di depressione e ad intraprendere un percorso di terapia.

Riguardo al rapporto con l'ex, Basciano ha raccontato che hanno finalmente trovato un equilibrio come genitori. Hanno entrambi compreso di dover mettere da parte la rabbia e il dolore che si erano rivolti per il bene della loro bambina. "Abbiamo trovato una serenità e un equilibrio come genitori, ora posso anche vedere più spesso mia figlia" ha dichiarato Basciano.

Però, ha aggiunto che attualmente lui e Sophienon sono una coppia, anche se l'attrazione tra loro è sempre forte e, come anche l'ex ha sottolineato, l'amore ha mille sfaccettature. Tuttavia, ci ha tenuto a specificare il dj, prima di poter davvero avere una relazione sentimentale, entrambi dovranno lavorare molto su loro stessi e sui traumi che non hanno ancora risolto.