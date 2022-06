Gf Vip: tutto su Manuel e Lulù, "Lui ha capito piacevano al pubblico" e poi sulla fine, "violato nella sfera più importante"

Gossip TV

Il portale The Pipol ha raccontato tutta la verità del rapporto e del motivo che ha portato Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo alla rottura.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, a distanza di oltre un mese dalla fine della loro storia d'amore, continuano a catalizzare l'attenzione dei media. Il portale di ThePipolTv ha pubblicato oggi una serie di post sui due ex protagonisti del Grande Fraello Vip 6, mettendo in luce il vero e unico motivo per cui si sono lasciati.

Il retroscena su Manuel e Lulù: "Lui ha capito che quell'unione piaceva al pubblico" e poi "violato nella sfera più importante"

Non è stato raccontata solo il motivo dell'addio, ma anche come è sia nata la loro storia nella Casa del Gf Vip. Dopo diversi litigi e un periodo di distacco manifestato da molta insofferenza da parte di Manuel, quest'ultimo, è poi improvvisamente cambiato nei confronti di Lulù e, stando a quanto si legge dal portale, il motivo sarebbe legato all'affetto da parte pubblico che sosteneva la loro relazione. Sulla decisione presa dal nuotatore, compare ancora una volta il papà Franco, ostile a Lulù sin dall'inizio. A far precipitare le cose, un litigio in particolare in cui Manuel si sarebbe sentito "violato nella sua sfera più importante"

Ecco cosa di legge su ThePipolTv:

"Ammettiamolo: nelle loro uscite tv o social, sia Manuel Bortuzzo, che Lulù Selassiè, non hanno mai convinto del tutto quando hanno raccontato la verità e il motivo per cui sono lasciati dopo essere giurati amore eterno dentro e fuori dalla Casa. Questo è innegabile. Idem le modalità con cui è avvenuto l'addio: ha lasciato tutti i fan della Selassiè con l'amaro in bocca (ricordiamo ce lo stop è avvenuto mediante comunicato stampa da parte di Manuel, senza che lei lo sapesse). Quindi, a distanza di più di un mese qual è la verità? Perché i due si sono lasciati? Manuel, da un lato ha ribadito che fuori dalla "casa" i due stili di vita non combaciavano; non era possibile portare avanti una storia fatta di promesse di matrimonio, di tatuaggi, di convivenza. Non se la sentiva di sentirsi chiamare, dinnanzi ad oltre 5 milioni di italiani, "mio marito"dalla ragazza, non era più orgoglioso. Lulù invece, si è nascosta dentro ad un "vorrò sempre bene a Manuel , gli auguro il meglio" scagliandosi però contro Franco, il padre di Manuel, additato di troppa invadenza. Ma anche lei, non è mai entrata nel dettaglio legato all'addio."

"Prima di svelarvi che cosa è realmente successo, bisogna fare un passo indietro e ricordare come è nata questa storia. All'inizio, nella Casa, dinnanzi ad una Lulù piangente e alla ricerca d'amore e di attenzioni da parte di Bortuzzo, il nuotare aveva fatto muro per tre settimane. Poi, una sera, durante una nomination, Manuel (mentre spiegava il suo rifiuto) che il pubblico mugugnava e quando ha sentito gli applausi scroscianti per Lulù forse ha capito che quell'unione piaceva al pubblico al casa. Supposizioni, penserete voi. No. Informazioni raccolte attraverso le testimonianze di altri gieffini. Se ricordate bene la storia è iniziata in 24 ore esatte. Ma già fuori, Franco, padre di Manuel, ma anche fratellone, amico, gioia per il figlio si mostrava contrario a questa scelta del figlio. Una volta fuori dalla Casa, i primi rumors: Lulù non piace a Franco Bortuzzo e viceversa. I due non si seguono sui social. Poi, a poco a poco, tutte le persone vicine a Manuel iniziano a staccarsi dal Bortuzzo e fin qui, nulla di nuovo. Ma ora entriamo nel vivo cosa ha portato Manuel a chiudere definitivamente questa storia? E' accaduto un giorno ben preciso."



“Manuel custodisce da sempre il sogno di partecipare alle paraolimpiadi e per questo si cura e si allena quotidianamente” – si legge su ThePipolTv – “Quando Manuel si presta alle cure, lo fa in un ambiente sanificato, con poche persone all’interno, ma soprattutto, persone autorizzate”.



"Un giorno, Lulù decide di andare con Manuel a fare fisioterapia e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza. Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo. Scoppia letteralmente il putiferio (e qui preferiamo fermarci nel racconto, ndr). Intervengono altre persone, testimoni di un dialogo fortissimo tra i due che lascia stordito anche lo stesso Manuel, una volta uscito dalla faticosa seduta”.

Da quel momento è la fine. Quel litigio manda completamente in crisi il ragazzo che si trova a scegliere definitivamente tra la sua famiglia e Lulù. Ed è la prima volta che anche a Manuel non va giù il comportamento (forse bonario) della Selassié: si sente mancato di rispetto. I due si staccano. Lui vola dall’amico Gianmaria Antinolfi, lei torna a casa dalle sorelle.

Il portale infine conclude:



La coppia si ritrova a Napoli per provarci ancora una volta. Ma qualcosa ormai si è rotto. Quando Lulù va alla festa di Alex Belli, Manuel decide con estrema serenità che questa storia non è più una storia. D’accordo con il management (che era lo stesso delle sorelle Selassiè) fa partire il comunicato. Per lui la storia è finita. E questa volta non è per i disagi con la famiglia Bortuzzo ma perché il ragazzo si è sentito violato nella sua sfera più importante: quella legata al percorso di riabilitazione”.

