Gf Vip, querele per le sorelle Selassié, accuse di stalking verso Manuel Bortuzzo, il gossip

Lulù, Jessica e Clarissa Selassié hanno comunicato la volontà di agire per vie legali contro chi ha diffuso delle immagini delle sorelle in Portogallo e contro chi afferma che Lulù abbia avuto una condotta sgradevole nei confronti di Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino di cui si è innamorata al Grande Fratello Vip.

Questa mattina, con un comunicato congiunto sui social, le sorelle Selassié, Clarissa, Lulù e Jessica, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno annunciato di voler procedere per vie legali nei confronti di chi ha diffuso senza il loro consenso, alcune foto che le ritraevano in Portogallo e nei confronti di chi ha affermato che Manuel Bortuzzo, ex compagno d'avventura nel reality show delle sorelle, si oggetto di stalking da parte di Lucrezia, Lulù Selassié.

Ma cerchiamo di andare con ordine in quanto la vicenda è particolarmente intricata. Facendo un passo indietro al Grande Fratello Vip del 2022, in molti ricorderanno la dolce storia d'amore nata nella Casa tra Lulù e Manuel che tuttavia, naufragò dopo pochi mesi dalla fine del reality. Secondo molte indiscrezioni e segnalazioni varie, i due ex gieffini sarebbero tornati insieme senza però mai ufficializzare questo ritorno e la storia sarebbe giunta definitivamente al capolinea solo di recente e per volontà di Bortuzzo. Secondo quanto ha affermato Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, Lulù non si sarebbe mai rassegnata del tutto alla fine della storia e avrebbe stalkerato Manuel. A prova di ciò, è emersa una foto postata da Rosica che ritraeva l'ex gieffina insieme a Clarissa in quel di Portogallo, proprio i giorni in cui Bortuzzo si è recato nel paese per una gara sportiva. Secondo l'esperto di gossip, sarebbe stata questa la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e spinto il nuotatore a denunciare la sua ex fidanzata.

"Ho già incaricato il mio legale a procedere legalmente contro le sorelle Selassié dopo le minacce e offese ricevute ieri e dove hanno provato ad intimidire una mia collega. Ho solo raccontato i fatti di testimoni oculari. Inoltre sarò testimone contro la querela per stalking che sta per partire da Manuel e dove i conosco i dettagli da qualche mese."

Dal canto loro, le sorelle Selassié hanno respinto ogni accusa affermando che queste insinuazioni sono calunnie e hanno diffidato chi ha diffuso le loro immagini senza il loro consenso:

"A seguito della pubblicazione non autorizzata su profili social da parte di terzi di materiale fotografico ritraente la sfera privata delle sottoscritte, nonché di video concernenti affermazioni del tutto prive di fondamento, oltre che diffamatorie e lesive del nostro nome e della nostra immagine, abbiamo conferito mandato ai nostri legali al fine di tutelare i nostri diritti davanti alle autorità competenti nei confronti di chi ha prodotto e favorito la divulgazione - si ribadisce - senza alcun consenso di quanto sopra al pubblico.

"Pertanto diffidiamo sin da ora coloro che hanno pubblicato e condiviso o utilizzato il materiale e le distorte informazioni a rimuoverli immediatamente da qualsiasi piattaforma social e canale mediatico onde evitare un ulteriore aggravio di responsabilità a proprio carico"

Per quanto riguarda Manuel Bortuzzo, tutto tace e si direbbe come sempre. L'ex gieffino non ha mai né tutelato né diffamato o confermato il ritorno con la Selassié.

