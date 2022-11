Gf Vip, Ivana Mrazova, crollo: “Gli ultimi 2 anni i peggiori della mia vita, ho toccato il fondo”

Gossip TV

La modella ceca confessa il difficile momento che ha vissuto dopo la la morte del padre e la fine della relazione con Luca Onestini, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Ivana Mrazova, la bellissima modella ceca conosciuta in Italia per la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha confessato di aver vissuto gli ultimi due anni della sua vita come un incubo, arrivando a toccare il fondo.

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Ivana Mrazova: "Gli anni più brutti della mia vita"

Un periodo drammatico durato due anni, quelli che Ivana ha definito "i peggiori della sua vita". L'ex gieffina ha confidato di essersi rivolta ad un terapeuta sottolineandone l'importanza, soprattutto in un'epoca come questa in cui tanti giovani (e non solo), spesso non vivono in una condizione psicologica serena. "Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l'altra, posso dire di aver toccato il fondo" ha detto la modella su Instagram.

Negli ultimi tempi, Ivana ha dovuto affrontare la fine della sua lunga relazione con Luca Onestini e, soprattutto, la scomparsa del padre.

"Se non stiamo bene nella nostra testa dove andiamo? Non andiamo da nessuna parte o in parti sbagliate” Sono stati gli anni più brutti della mia vita. Credevo di farcela da sola, ma è arrivato un momento in cui non ce l’ho fatta” ha dichiarato l'ex gieffina un video postato su Instagram.

"Oggi – ha scritto la modella accompagnando il video – volevo parlarvi di una cosa molto importante, che mi sta a cuore e della quale si parla troppo poco… Ovvero la salute mentale. Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l’altra, posso dire che ho toccato il fondo. Arrivata ad un certo punto non riuscivo più a gestire le cose da sola e avevo bisogno di aiuto. are quel primo passo non è facile, ma è fondamentale per Noi e per la Nostra salute. Non abbiate paura di farvi aiutare, qualsiasi cosa si tratti. Tanto la vita è una e bisogna prendersene cura".

