Gf Vip, Il padre di Donnamaria rompe il silenzio sulla squalifica del figlio: l'attacco agli autori e a Signorini

Gossip TV

Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo, ha detto la sua sulla squalifica del figlio: tweet al veleno dopo la puntata del Grande Fratello Vp.

Dopo la 41esima puntata del Grande Fratello Vip, il padre di Edoardo Donnamaria ha rotto il silenzio e chiarito la sua posizione in merito alla squalifica del giovane romano avvenuta la scorsa settimana, in seguito ai ripetuti richiami al gieffino per comportamenti giudicati aggressivi e l'utilizzo di un linguaggio volgare.

Gf Vip, lo sfogo di Vicenzo Donnamaria contro il programma

L'opinione di Vicenzo Donnamaria è molto chiara e punta il dito nei confronti del programma, colpevole di aver usato il figlio ai fini dello share.

"Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse, hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Poi hanno creato # in tendenza e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz’ora di share sullo squalificato e quindi interesse "

"Stanotte hanno consentito fuochi d’artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Infine hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno l’ingresso di Edoardo. Nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto gratis. Ragazzi, questi sono geni altroché storie"

Secondo quanto affermato dal padre dell'ex gieffino, il programma sfrutterebbe e avrebbe sfruttato tutta la situazione dopo la squalifica con annessa anche quella per creare interesse. Dopo i provvedimenti presi nei confronti dei concorrenti, alcuni momenti del programma risultano effettivamente soporiferi ma le due ultime puntate, interamente incentrate sui Donnalisi, hanno senza dubbio catalizzato molta attenzione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.