Gf Vip, i fan dei Donnalisi fanno proiettare un filmato della coppia a Time Square: le reazioni di Edoardo e Antonella

Il fandom dell'ex coppia del Grande Fratello Vip 5, è arrivata a New York per celebrare un amore che ormai sembra essersi spento.

Sebbene Antonella Fiordalisi ed Edoardo Donnamaria si siano lasciati ormai da diverso tempo, il numerosissimo e agguerrito fandom della coppia dei Donnalisi continua a sperare in un ritorno di fiamma tra i due ex gieffini, protagonisti della sesta edizione del Gf Vip.

Gf Vip, sorpresa per Antonella Fiordalisi ed Edoardo Donnamaria: i fan arrivano a New York

Come successo per gli Oriele (il gruppo fandom che sostiene Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro) è stato proiettato un filmato della coppia nel mega schermo di Time Square a New York. "New York è Donnalisi" si legge su Twitter

Antonella ed Edoardo hanno commentato la sorpresa condividendo la loro felicità per il gesto dei fan:

"E’ stato un gesto di affetto stravolgente. Al di là di tutto, vi voglio bene" ha scritto Donnamaria. "Grazie bellissimo gesto aldilà di tutto. Almeno siamo stati a New York", queste invece le parole della Fiordalisi.

"l'addio non è una possibilità" perché noi in fondo ci speriamo sempre ❤️‍🩹 grazie a tutti coloro che hanno partecipato e grazie ad @lamejode per questa fancam a NY 🫶🏻 #donnalisi #fiorde #drojette pic.twitter.com/OohVBbRXxo — 𝑬𝒍𝒍𝒆 🌻 (@Ellepi) October 4, 2023

è stato un gesto di affetto stravolgente, aldilà di tutto, vi voglio bene ❤️ #donnalisi — edoardo donnamaria (@drojette) October 4, 2023

Grazie bellissimo gesto aldilà di tutto✨ almeno siamo stati a New York — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) October 4, 2023

