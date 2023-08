Gossip TV

Gf Vip, Clizia Incorvaia sbotta sui social alla domanda "Sei Incinta?"

In seguito ad uno scatto pubblicato sui social, Clizia Incorvaia ha colto l'occasione per sfogarsi e lanciare un importante appello: "Ragazzi questi social vi hanno rovinato la vita. La perfezione non esiste. "