Gf Vip, Antonino Spinalbese torna a fare il parrucchiere: il motivo

Gossip TV

Dopo la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha deciso di tornare a fare ciò che più ama: "Non sento la necessità di essere famoso".

Dopo la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della seconda figlia della showgirl argentina, Luna Marì, Antonino Spinalbese, ha deciso di tornare alla sua vita di sempre dedicandosi a ciò che più ama fare: il parrucchiere.

Antonino Spinalbese, dopo la parentesi del Grande Fratello Vip ritorna a lavorare come hair stylist

Il 29enne spezzino, oltre ad aver fatto il modello e aver ideato di una linea di costumi da bagno da uomo, nel 2023 ha deciso di mettersi in gioco nel reality show del Gf Vip, facendosi conoscere a apprezzare, conquistando anche alcuni cuori femminili nella Casa e non trovarsi più a essere considerato solo e semplicemente l'ex compagno di Belen.

"Non ho fatto il reality per la fama, l'ho fatto per il lato economico", ha dichiarato Spinalbese al settimanale Chi. "Ero a metà strada fra la vanità, che fa parte della natura umana, e il senso di non essere libero. Ho vissuto situazioni nelle qual non avrei voluto trovarmi".

Oggi, Antonino è tornato a lavorare come hair-stylist nel negozio di Coppola di CityLife, complesso residenziale di Milano. Aveva iniziato giovanissimo nello spazio di Corso Garibaldi, prima di conoscere Belen Rodriguez e imboccare altre strade. Dopo mesi di silenzio, e di flirt veri o

presunti, è dunque ritornato dove tutto era iniziato. È uno dei quattro stilisti del negozio, il gradino più alto della catena.

"Quando sono arrivato a Milano ho lavorato molto con Monica Coppola, figlia di Aldo. Mi ha permesso di cogliere il lato artistico di questa professione e mi ha trasmesso un approccio spirituale alla vita", ha raccontato al magazine edito da Mondadori. Spinalbese continuerà a essere socio di un'agenzia di comunicazione e modello ma è tornato ad un impegno fisso. "Sono una di quelle persone che nella vita hanno bisogno di lavorare" ha aggiunto il 29enne.