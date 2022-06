Gossip TV

Le foto della piccola pomerania "Bella" dei coniugi Belli, indignano il web.

I coniugi Belli hanno fatto nuovamente indignare il web. Questa volta il motivo riguarda la loro piccola Bella, il loro cagnolino che ha anche un account Instagram che conta più di tremila follower.

Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran tingono il cane di rosa: è bufera

Sul profilo della piccola pomerania si legge "My Mum Delia Duran" e "My Dad Alex Belli". I due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, vanno fieri del loro dolce volpino a cui dedicano foto e video dediche soprattutto in compagnia di Delia.

L'ultimo video postato dalla bella modella sudamericana ha però suscitato molte polemiche e il web si è indignato dinnanzi al contenuto. Nel video, la piccola Bella viene accompagnata in un locale milanese dedicato alla toelettatura dei cani accompagnato dal musica dei Vogue di Madonna e dalle parole di Alex Belli.

"Allora amore, Adesso ti faremo bellissima" ha esclamato Delia per poi riprendere la cagnolina con le coda e le orecchie rosa. "Sei diventata un orsacchiotto pazzesco" fa eco Belli.

La scelta di colorare la piccola ha creato un vespaio di polemiche perché in molti hanno voluto precisare che gli animali non sono giocattoli e che i coloranti sono nocivi per i cani. "Vorrei solo ricordare che è un cane. Non un teddy bear. La state ridicolizzando e soprattutto a lei non "gliene può fregare di meno". Fatele fare cose che la soddisfano, invece di perdere tempo con queste boiate" e ancora: "Due idioti non c'è altro da dire, povero cucciolo, non è un giocattolo, un po di dignità!"

"Prodotto totalmente naturale, atossico e vegetale, completamente innocuo per i piccoli amici", hanno specificato. Ma non è la prima volta che Bella subisce una colorazione: qualche settimana fa, era già stata fotografata in versione multicolore, completamente rosa con qualche tinta di azzurro. Una scelta, quella di colorare Bella, che non piace particolarmente ai follower dei coniugi Belli.