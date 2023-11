Gerry Scotti dice la sua sui fuorionda di Giambruno a Striscia: "Ricci non mi avrebbe mai chiesto un consiglio"

Gossip TV

A Gerry Scotti è stata chiesta un'opinione sui servizi di Striscia la notizia sui fuorionda di Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni. Il conduttore, che è stato fra i presentatori del tg satirico, approva la mossa dello scaltro Antonio Ricci.

Il caso Giambruno, o meglio dei fuorionda di Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, fa ancora discutere.

Come certamente saprete, il polverone è stato sollevato dalla trasmissione satirica Striscia la notizia, che ha realizzato due servizi nei quali il giornalista che da dieci anni era il compagno dell'attuale Presidente del Consiglio diceva frasi piuttosto pesanti e a sfondo sessuale durante i fuori onda del programma televisivo a cura del TG4 Diario del giorno, di cui era alla conduzione. E visto che ancora di parla del "fattaccio", è stato chiesto il parere di qualcuno che ha avuto molto a che fare con il tg satirico di Canale 5. Parliamo di Gerry Scotti, che ha presentato ben 13 edizioni.

Cosa pensa Gerry Scotti dello scoop di Striscia la notizia su Giambruno

Intervistato dal settimanale Oggi a proposito del suo libro "Che cosa vi siete persi", Gerry Scotti ha parlato del patron di Striscia Antonio Ricci, che ha dichiarato di non reputarsi la ragione della crisi fra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno e che non ha nuovi assi nella manica ("Non ho più nulla, quello che avevo in frigo è andato"). Senza commentare la fine della relazione fra la premier e il giornalista, Scotti ha detto che, al posto di Ricci, avrebbe fatto la stessa cosa. Ha aggiunto poi:

Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto.

Antonio Ricci si giustifica

Secondo Gerry Scotti, Antonio Ricci è un uomo dalle idee molto chiare, che ci ha tenuto a ribadire che la decisione di rendere pubblici i fuori onda di Giambruno è stata soltanto sua e che non ci sono state interferenze da parte di Mediaset. Dopo aver spiegato: "Non abbiamo registrato nulla, quello che è in bassa frequenza arriva negli uffici", ha dichiarato, come già detto, che non si ritiene un rovina-famiglie:

Non esiste il rovina-famiglie, le famiglie si rovinano da sole e poi viene data la colpa all'evidenziatore che in realtà non rovina niente.

Anche se non desiderava mettere zizzania fra Giorgia Meloni e il compagno, Ricci ha comunque contribuito al naufragio di una relazione. Ricordiamo infatti che, dopo l'accaduto, il Presidente del Consiglio ha affidato ai suoi canali social il seguente messaggio:

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.

Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.

Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio.

Non ho altro da dire su questo.

Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi, colpendomi in casa, sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.

Ricci ha concluso il suo intervento dicendo che non ha ricevuto nessun messaggio dalla Meloni, che avrebbe dovuto invece ringraziarlo per aver tolto di mezzo un compagno di vita dalla dubbia moralità e furbizia.