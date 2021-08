Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per un noto Reality show di Canale5

Gossip TV

Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne per La Talpa? L’indiscrezione sulla dama del trono over.

Tra i volti del parterre femminile di Uomini e Donne potrebbe esserci un grande assente quest’anno. Sembra, infatti, che Gemma Galgani sia intenzionata a lasciare il dating show di Maria De Filippi, nonostante l’affetto e il supporto dei fan, per gettarsi a capofitto in una nuova avventura e approdare nel cast de La Talpa. Ecco l’indiscrezione sulla dama più chiacchierata del Trono Over.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia per La Talpa?

La nuova stagione di Uomini e Donne si prepara a debuttare a settembre, nonostante Maria De Filippi abbia deciso di approdare in Rai prima di dedicarsi completamente al programma. Gemma Galgani, la dama più chiacchierata del Trono Over, potrebbe non rimanere a lungo nel parterre femminile del dating show di Canale5. Nelle ultime ora, infatti, serpeggia un’indiscrezione bollente che vorrebbe la Galgani nel cast della nuova edizione de La Talpa, che tornerà con il nuovo anno su Mediaset.

Il gossip non sembra essere così improbabile, dal momento che Gemma ancora non è riuscita a trovare l’amore a Uomini e Donne, continuando a ricevere batoste da parte di cavaliere che pensava essere totalmente onesti con lei. L’ingresso di Isabella Ricci, inoltre, complica ancora di più la posizione della Galgani che, inevitabilmente, perderebbe il suo ruolo centrale per cedere spazio all’elegante rivale. Gemma, dopo essere tornata dal chirurgo estetico, potrebbe trovare divertente e stimolante partecipare al reality show, la cui messa in onda è stata confermata dai vertici del Biscione, e anche il programma gioverebbe della presenza della dama torinese, che è molto seguita dai telespettatori, nel bene e nel male.

Al momento, Gemma non si è sbilanciata sulla spinosa questione, forse in attesa di firmare il contratto o ricevere la benedizione della De Filippi. Sul cast de La Talpa, inoltre, non ci sono ancora anticipazioni certe tranne quella che riguarda Cristiano Malgioglio, corteggiato dalla redazione ma già impegnato in Rai con Tale e Quale Show.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.