Francesco Totti presto di nuovo padre? La verità sulla gravidanza di Noemi Bocchi

Ecco svelata tutta la verità sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi e sulla liaison di Ilary Blasi e Cristiano Iovino.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha creato una valgano di pettegolezzi a catena, che hanno portato a pensare alla presunta gravidanza di Noemi Bocchi, ovvero la nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso secondo i gossip, e ad una nuova liaison per Ilary. Ecco tutta la verità.

Noemi Bocchi incinta? Ecco come stanno le cose

Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno affidato a due distinti comunicati ufficiali il compito di confermare la decisione di separarsi legalmente, senza tuttavia raccontare alcuna versione dei fatti sulla fine della loro ventennale storia d’amore, il gossip si è scatenato e ha iniziato ad indagare nella vita privata dell’ex coppia. Totti è stato pizzicato con la giovane Noemi Bocchi, apparsa più di una volta nelle trasferte dell’ex capitano giallorosso, per la quale si dice sia saltato il matrimonio con Ilary.

Arriva poi la notizia della presunta gravidanza di Noemi, che nel frattempo si avvicina con segretezza a Totti, soggiornando a pochi chilometri dalla villa di Sabaudia dove lui si trova con i figli, mentre Ilary è in giro per l’Italia con famiglia e amici. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Chi, tuttavia, non ci sarebbe alcun fondo di verità nella gravidanza di Noemi, ma bensì un malinteso:

“È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba, poi rivelatasi una colossale bufala”.

Nessun nuovo pupo in vista dunque, mentre cresce la curiosità anche su Ilary, sui suoi continui spostamenti e sulla simpatia che sarebbe nata con il romano Cristiano Iovino, confermato da un’attrice amica di Melory Blasi. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, tuttavia, la notizia sarebbe falsa e non vi sarebbe nei progetti della presentatrice alcuna intenzione di iniziare una nuova storia d’amore, almeno per il momento.