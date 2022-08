Ilary Blasi e Cristiano Iovino: ''Attrice, amica della sorella Melory, conferma''

Gossip TV

Ilary Blasi e Cristiano Iovino sono una coppia ufficiale dopo la separazione da Francesco Totti? L’ultimo gossip.

Dopo gli avvistamenti sempre più frequenti di Francesco Totti e Noemi Bocchi, seppur mai insieme mano nella mano, anche Ilary Blasi è finita nel mirino del gossip e si vocifera che la presentatrice abbia un flirt con il PR romano Cristiano Iovino. L’ultima conferma arriva da un’attrice amica di Melory Blasi.

Ilary Blasi ha veramente un flirt con Iovino? L’ultimo scoop

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non smette di far discutere e il pubblico è avido di dettagli: perché una coppia così affiatata si è lasciata di punto in bianco, dopo aver smentito per mesi la crisi messa in luce da alcune indiscrezioni? Per i paparazzi Francesco avrebbe una storia con Noemi Bocchi, con il quale si è trovato spesso insieme nel corso degli ultimi tempi, anche poco dopo l’ufficialità della fine del suo matrimonio con Ilary. La coppia non ha ancora fatto una pubblica apparizione a conferma del gossip e sembra che la motivazione sia da ritrovare anche nelle trattative per la separazione.

Negli ultimi giorni, tuttavia, anche Ilary è finita al centro delle indiscrezioni, accusata di aver intrapreso una liaison con il PR e personal trainer romano Cristiano Iovino, ex frequentazione di Giulia De Lellis. Secondo ancora più recenti scoop, Ilary starebbe ingannando Totti per la relazione con Iovino, minimizzando il rapporto che avrebbe per primo compromesso il rapporto fino all’intervista a Verissimo che concederà a Silvia Toffanin in autunno, per poi firmare le carte del divorzio. Una versione, quella rilasciata dal Corriere della Sera che getta ombre sull’autenticità dei gesti social della Blasi, e che sembra essere confermata dall’ultima indiscrezione di Dagospia.

“Ilary Blasi via dalla pazza folla. Dopo il soggiorno sul lago di Braies, la conduttrice continua a depistare tutti e per quanto riguarda il presunto flirt con Cristiano Iovino nessuna valida conferma anche se un’attrice rossa di capelli e amica di Melory sorella della Blasi, avrebbe confermato questa amicizia speciale”.