Francesco Totti, "Noemi Bocchi sarebbe incinta": il nuovo gossip che sconvolge la capitale

La bomba del Corriere della Sera su l'ex capitano giallorosso e la 34enne romana. Francesco Totti e Ilary Blasi: in arrivo "un pupino".

Il gossip più bollente dell'estate sembra avere un nuovo, clamoroso, colpo di scena. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, Noemi Bocchi, la compagna 34enne di Francesco Totti, sarebbe incinta.

Per l'ex capitano giallorosso sarebbe il quarto figlio dopo Chanel, Cristian e Isabel nati dal matrimonio con Ilary Blasi mentre, per la Bocchi sarebbe il terzo dopo i due figli nati dalla relazione con l'ex marito Mario Caucci. Un'indiscrezione davvero clamorosa quella del Corriere che inevitabilmente metterebbe la nuova coppia in un vortice mediatico più tumultuoso di quello attuale con conseguenze francamente anche difficile da immaginare. Ecco cosa si legge sullo storico quotidiano italiano:

"Tutti (dentro e fuori dal Gra) parlano di lei. L’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino. Nonostante le foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può. Le tocca in sorte, suo malgrado, il ruolo della ruba-mariti che fa soffrire la moglie legittima, smagrita ma battagliera, in una crisi coniugale cominciata invece molto prima dell’avvento della terza incomoda."

La coppia, nel mentre, non perderebbe occasione per trascorre del tempo insieme, facendo però molta attenzione agli occhi indiscreti di paparazzi e curiosi. Francesco Totti sta trascorrendo le vacanze estive con i figli a Sabaudia mentre Ilary ha scelto una nuova meta rifuggendosi sulle Dolomiti. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Bocchi avrebbe deciso di soggiornare qualche giorno al Circeo, località poco distante dal comune di Latina dove si trova Totti. Alla luce nella nuova bomba su Francesco Totti e Noemi, è probabile che l'ex capitano della Roma decida di intervenire a gamba tesa sulla vicenda e rompere definitamente il silenzio, rilasciando dichiarazioni in merito.