Francesco Totti e Noemi Bocchi escono allo scoperto per la prima volta: il video su Instagram

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti ufficialmente allo scoperto mostrandosi insieme per la prima volta. L'ex n.10 giallorosso ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram accanto alla sua nuova compagna.

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme per la prima volta: il video su Instagram pubblicato dal Pupone

Le immagini lo ritraggono in un locale a Ponte Milvio, il Jerò Restaurant mentre il cantante Gianluigi Lembo intratteneva tutti i presenti intonando "Grazie Roma". Accanto a Totti, Noemi Bocchi in piedi che cantava e ballava accanto a tanti amici tra cui Alex Nuccetelli (il pr romano che ha rilasciato diverse interviste parlando dell'ex capitano e di Ilary Blasi, tanto che quest'ultima sembra lo abbia querelato per aver diffuso "perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio).

Totti è apparso sereno e sorridente. Con la coppia anche alcuni amici storici come Giancarlo Pantano, Emanuele Maurizi ed Ezio Apolloni.

Venerdì 14 ottobre ci sarà il primo atto di quella che si preannuncia una lunga battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nella prima udienza davanti al giudice civile e prima dell'istanza di separazione, si parlerà dei Rolex e delle collezioni di borse e scarpe. Oggetti al centro del contenzioso di cui reclamano l'appartenenza.

Nei giorni scorsi infatti l’avvocato Alessandro Simeone - si legge sul Messaggero - che difende Ilary, aveva presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borse. E il 14 appunto il giudice esaminerà il caso. Anche Totti, ovviamente, intende recuperare il lotto di costosi orologi svizzeri che l’ex n.10 ha comprato negli anni. Perciò presenteranno a breve analogo ricorso per riavere la ricca collezione"