Francesco Totti e Noemi Bocchi, avvistati a Fiumicino pronti per il loro Capodanno

Sono stati avvistati poche ore fa all'aeroporto di Fiumicino Francesco Totti, Noemi Bocchi e la figlia del calciatore, Chanel Totti. I tre partiranno per trascorrere il Capodanno in una meta fuori dall'Italia.

Francesco Totti con Noemi Bocchi e Chanel Totti in vacanza per il 31 dicembre

Mentre Ilary Blasi volerà verso la Thailandia con il nuovo compagno Bastian Muller, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno invece scelto di andare a Miami. Con loro c'è anche la secondogenita del calciatore e della showgirl Ilary Blasi, Chanel.

La ragazza avrebbe postato poco fa una storia sui social che confermava la partenza. Con loro partirebbe anche la piccolina di casa Totti, Isabel, mentre il maggiore, Cristian, avrebbe deciso di restare a Roma e trascorrere le feste con la sua fidanzata. Sarà la prima vacanza che si concedono tutti insieme, dato che, per ora, solo Totti e Noemi hanno trascorso qualche giorno in Quatar per i Global Soccer Awards, dove c'è stata anche la prima uscita di coppia sul red carpet dell'evento.

Queste sono le prime vacanze dopo la separazione ufficiale della coppia, avvenuta a giugno. Dopo molte scaramucce e frecciatine, finalmente gli ex coniugi Totti-Blasi sembrano aver trovato un minimo di tranquillità, procedendo ognuno per la sua strada con i rispettivi compagni. Anche la scelta di trascorrere il Capodanno fuori dall'Italia è funzionale: entrambi saranno in posti esotici, dove potranno godersi la tranquillità e magari evitare anche i paparazzi.