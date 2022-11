Francesco Totti e Noemi Bocchi, il mistero dell'anello acquistato già un anno fa

Gossip TV

A Dubai la coppia ha calcato per la prima volta ufficialmente il red carpet e Noemi Bocchi sfoggiava un anello importante che sembra sia stato acquistato già un anno fa. Scopriamo cosa è successo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi a Dubai hanno calcato per la prima volta il red carpet come una coppia. I flash dei fotografi hanno catturato qualcosa di molto interessante: un anello di considerevole grandezza che la nuova fidanzata di Totti portava al dito.

Il mistero dell'anello regalato a Noemi Bocchi da Francesco Totti

Secondo la rivista Chi, l'anello da 55 carati sfoggiato da Noemi Bocchi ai Globe Soccer Awards è stato acquistato dal calciatore nella stessa gioielleria dove Totti comprava i gioielli per l'ex moglie Ilary Blasi.

Ma, non solo: l'anello è stato acquistato nel mese di dicembre, smentendo di fatto le dichiarazioni di Francesco Totti che ha ammesso di aver iniziato a frequentare Noemi Bocchi solo dopo Capodanno.

Il calciatore, che in questi mesi sta vivendo le difficili udienze per il divorzio dalla moglie, in meno di un anno ha rivoluzionato la sua vita: la conferma della separazione da Ilary Blasi era fresca di stampa che già lo si vedeva cercare una casa a Roma Nord con la nuova compagna.

Per il compleanno del figlio Christian si è presentato con Noemi Bocchi al suo fianco e i due hanno fatto il loro debutto come coppia ai Globe Soccer Awards la scorsa settimana.

Sulla difficile separazione da Ilary Blasi, sono fioccate le ipotesi più varie, con rivelazioni di precedenti tradimenti e di anni orribili vissuti dal calciatore al fianco della showgirl e presentatrice.