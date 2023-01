Francesco Totti e Noemi Bocchi, a rispondere ai gossip ci pensa Chanel Totti!

Gossip TV

La secondogenita dell'ex calciatore Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi ha deciso di rispondere agli ultimi gossip sulla separazione tra i genitori e la nuova compagna del padre, Noemi Bocchi. Ecco cosa ha detto.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata una delle più chiacchierate del 2022, soprattutto, per i toni aggressivi e le continue frecciatine che gli ex coniugi si sono lanciati. Con l'arrivo della nuova compagna del calciatore, Noemi Bocchi, poi, la situazione si è ulteriormente complicata. Dopo il rientro dalle vacanze invernali, ancora non si placano i gossip su di loro, così, questa volta, a mettere a posto i sedicenti ben informati ci ha pensato la secondogenita della coppia, Chanel Totti.

Chanel Totti zittisce tutti i rumors sulla sua famiglia allargata

La ragazza, che ha solo 15 anni, è molto attiva sui social, in particolare su TikTok - dove ha pubblicato anche un video di risposta alle critiche di chi la accusava di essere rifatta - e ha deciso di rispondere alle ultime frecciate mosse contro la sua famiglia.

Negli ultimi tempi, in particolare, si era discusso della presunta ludopatia del padre Francesco Totti, argomento che sta riempiendo le pagine dei tabloid e su cui diversi vip e star hanno avuto da commentare. Inoltre, l'ex marito di Noemi Bocchi è stato ospite a Non è l'Arena di Massimo Giletti dove ha accusato l'ex moglie di essere una donna molto furba.

E come non ricordare le insinuazioni sulla finta relazione della madre Ilary Blasi con l'imprenditore tedesco Bastian Muller, definito "un fidanzato di carta", usato solo per ingelosire Totti.

A tutte queste insinuazioni, la quindicenne ha risposto con un sonoro video in cui esclamava il tormentone romano "Sti ca***!".