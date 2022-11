Chanel Totti risponde alle critiche degli haters sui presunti "ritocchini"

Gossip TV

A soli 15 anni, Chanel Totti si ritrova già a dover sopportare le accuse degli haters su presunti ritocchi di chirurgia estetica. Ma lei non ci sta e risponde a tono. Ecco cosa ha detto.

Chanel Tottiha solo 15 anni, ma già si ritrova a dover rispondere agli attacchi degli haters. L'ultimo di questi riguarda alcuni presunti "ritocchini" estetici che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbe fatto. Ma, la giovane Tottiha già la risposta pronta e non le manda a dire.

Chanel Totti risponde agli haters a colpi di TikTok

In un momento di grandi cambiamenti per lei e la sua famiglia, tra il divorzio dei genitori Francesco Totti e Ilary Blasi, la presenza della nuova compagna del padre Noemi Bocchie le normali difficoltà di un'adolescente, Chanel Tottisi ritrova anche a dover dar conto a dei perfetti sconosciuti che non perdono occasione per infastidirla sui social.

L'ultima accusa riguarderebbe alcuni "ritocchini" estetici a cui si sarebbe sottoposta, un'accusa infondata e a cui la secondogenita di casa Totti-Blasiha risposto in maniera molto originale. Infatti, la quindicenne è molto attiva sui social e anche attraverso questi ha trovato un modo ironico per chi si prende il disturbo di criticarla. Per farlo, è ricorsa all'aiuto di...Elenoire Ferruzzi. O, per meglio dire, di un suo audio.

Infatti, in un video diventato virale sul web, l'ex gieffina, che proprio in questi giorni si è lamentata del comportamento fasullo di Patrizia Rossetti, si era sfogata contro coloro che, amanti di una bellezza "al naturale", avevano avuto da ridire per l'uso eccessivo di chirurgia estetica a cui si era sottoposta.

E, per l'appunto, Chanel Totti ha fatto uso di questo audio per realizzare un video su TikTok e mandare un messaggio chiaro ai leoni da tastiera.