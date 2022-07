Francesco Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel nella nuova edizione de Il Collegio? Il gossip

Gossip TV

Chanel Totti sbarca in Tv? L’ultimo gossip sulla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Nelle ultime ore, contemporaneamente alle indiscrezioni a proposito della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sono trapelate novità importanti anche a proposito della figlia della coppia, Chanel Totti. Sarà lei una delle nuove protagoniste de Il Collegio? Ecco tutta la verità sul gossip.

Chanel Totti nel cast de Il Collegio? Ecco come stanno le cose

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno lanciato una bomba, annunciando con due comunicati distinti la decisione di separarsi legalmente dopo circa vent’anni di matrimonio e tre splendidi figli. Neanche a dirlo, sulla coppia si è abbattuta l’onda anomala del gossip e si ricercano le cause dell’addio di una delle coppie più affiatate di sempre, soprattutto dopo gli scatti che ritraggono Francesco Totti in compagnia di Noemi Bocchi e la voce sul presunto giovane amante di Ilary. Mentre spuntano le prime foto di Totti dopo la separazione, BlogTivvu lancia uno scoop inaspettato, annunciando che Chanel Totti sarà presente nel cast della nuova edizione de Il Collegio.

Inevitabilmente, il gossip sulla secondogenita di Totti e Ilary ha fatto il giro del web e molti si sono chiesti se ci sarà qualche speranza di assistere al debutto di Chanel sul piccolo schermo, nel format di successo di Rai 2. In realtà, come confermato anche dal sito Whoopsee, è impossibile che Chanel sia nel cast de Il Collegio, dato che le riprese partiranno a breve ad Anagni, mentre lei si trova con mamma Ilary in Tanzania per una vacanza rilassante dopo il trambusto mediatico degli ultimi giorni.

Insomma, Totti e Ilary non hanno intenzione di incoraggiare la figlia a farsi strada nel modo dello spettacolo, e potrebbe essere che neppure a Chanel interessi molto lo showbitz, soprattutto dopo aver vissuto un’infanzia tenuta sotto controllo dai paparazzi a causa delle notorietà dei genitori. O, almeno per il momento, questo grande passo è assolutamente rimandato!