Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco gli accordi per la separazione: ''Lei rimarrà ad abitare con i tre figli, mentre lui…''

Gossip TV

Resi noti i termini degli accordi per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Continuano le indiscrezioni sul gossip più piccante e sconvolgente del momento. Ilary Blasi e Francesco Totti si separano, e sembra che tra loro vi asia già l’ombra della nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso e del presunto giovane amante della presentatrice. Nel frattempo sono stati svelati gli accordi per la separazione con negoziazione assistita e i legali che si occupano della spinosa pratica.

Francesco Totti e Ilary Blasi: i termini della separazione

L’estate italiana non poteva iniziare in modo più burrascoso. Ilary Blasi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, seguita da un comunicato ufficiale dell’ex capitano giallorosso. Tanto i dubbi su questo addio, preannunciato da mesi e smentito sempre ferocemente da Ilary, che nello studio di Verissimo si era spinta a raccontare dettagli romantici della sua relazione con Francesco, rassicurando tutti i loro fan. La separazione, invece, c’è e diventerà effettiva nelle prossime ore con gli accordi per la separazione con negoziazione assistita, seguiti dai due legali incaricati da Totti e Ilary. Nel frattempo, The Pipol riporta in modo dettagliato i termini degli accordi.

“Lei rimarrà ad abitare con i tre figli nella mega villa all’Eur e ogni mese riceverà un assegno di mantenimento a diversi zeri. L’accordo sarebbe stato preso in via stragiudiziale e si dovrebbe perfezionare domani. La separazione “con negoziazione assistita” è una delle nuove procedure introdotte nel 2014, che consente di conseguire lo status di separati in breve tempo e senza andare in Tribunale. I coniugi, assistiti dai loro rispettivi legali, stabiliscono l’affidamento dei figli minori, le disposizioni di carattere patrimoniale, chi dovrà provvedere al mantenimento e in quale misura”.

E ancora:

“La Blasi si è rivolta all’avvocato Alessandro Simeone, matrimonialista di Milano, definito dai colleghi un “mastino”, esperto in clientela vip, in gran parte del mondo Mediaset. Mentre il “Re di Roma” ha scelto come suo difensore Antonio Conte, che ha seguito nelle loro rispettive separazioni Zaniolo e Daniele De Rossi. E che assiste l’As Roma nella giustizia sportiva. Anche se il vero “deus ex machina” sembra essere il suo storico commercialista, Adolfo Leonardi. L’accordo raggiunto prevederebbe anche che Francesco Totti liquidi la moglie delle sue due partecipazioni societarie, entrambe al 90% (le quote restanti sono dei parenti di Ilary) nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. La prima ha per oggetto la promozione di attività commerciali. La seconda, invece, si prefigge di diffondere lo sport dilettantistico gestendo il centro “Totti Sporting Club”, a Ostia. Per il resto i coniugi sono in separazione dei beni. Lei possiede un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale. Mentre lui è proprietario di quest’ultima, della casa a Sabaudia, di un villino nel quartiere Axa, un appartamento all’Eur, due magazzini e due garage”.

Nel frattempo, sulla coppia più amata e tra le più longeve dello showbitz si stagliano le ombre di relazioni extraconiugali che avrebbero portato alla crisi definitiva. Ilary sembra essersi innamorata di un nuovo uomo, mentre Totti è stato paparazzato fin troppe volte insieme a Noemi Bocchi, la donna misteriosa con la quale sembra aver intrecciato una relazione seria.