Gossip TV

Emergono nuovi indiscrezioni sul gossip che sta infiammando l'estate. L'ex capitano giallorosso sarebbe ormai cotto della Bocchi che per stare con lui avrebbe preso in affitto una casa vicino a Sabaudia.

Nuovo capitolo di quello che sembra ormai un racconto senza fine che vede protagonisti Francesco Totti, Ilary Blasi e la nuova presunta fiamma del Pupone, Noemi Bocchi.

Francesco Totti "cotto di Noemi Bocchi" e lei lo raggiunge a Sabaudia

Stando a quanto riferisce Nuovo Tv, la relazione tra l'ex capitano giallorosso e la 34enne romana continuerebbe senza intoppi e anzi Totti sarebbe "cotto della Bocchi". Non solo, dopo essere stato paparazzato più volte sotto casa dell'ex moglie di Mario Caucci, pare che Francesco Totti avrà visite a sua volta in quel di Sabaudia, località balneare vicino a Latina, dove l'ex calciatore sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con i figli, senza Ilary.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Noemi Bocchi avrebbe preso in affitto una casa a San Felice Circeo, a pochi minuti da Sabaudia proprio per poter stare vicino al Capitano.

Finita qui? Ancora no. Secondo il settimanale Nuovo Tv non sarebbe solo Totti ad avere una nuova compagnia.

“Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”, si legge sul magazine.

Un uomo misterioso che vivrebbe a Milano, meta in cui Ilary fa spesso capolino per impegni di lavoro. Per ciò che concerne la popolare conduttrice romana pare in ogni caso, voglia fuggire al gossip il più possibile e avrebbe pertanto deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per almeno un anno, trincerandosi nel silenzio ed evitando ogni tipo intervista sulla questione. Ecco cosa ha spifferato in merito ThePipolGossip:

"Ilary Blasi non andrà a ‘Verissimo’ e sarà lontana dalla tv almeno per un anno (presumibilmente fino all’inizio della nuova Isola dei famosi). Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli dopo il tradimento di Francesco Totti e la burrascosa rottura."