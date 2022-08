Gossip TV

Nuova paparazzata di Chi: Francesco Totti e Noemi Bocchi ancora insieme.

Durante i giorni di vacanza di Ilary Blasi trascorsi a Sabaudia insieme ai figli, Francesco Totti è stato nuovamente paparazzato sotto casa di Noemi Bocchi.

Francesco Totti sorpreso di nuovo sotto casa di Noemi Bocchi: l'ex capitano giallorosso ha trascorso la notte lì

Il magazine Chi, ha pubblicato nuove foto dell'ex capitano giallorosso che raggiunge l'abitazione della 34enne romana nella serata di giovedì 28 luglio scorso e la mattina dopo, intorno alle 10.30, è stata avvistata la Bocchi uscire dal portone con la speranza, secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, era consapevole della presenza dei fotografi ed è uscita prima di lui per cercargli di lasciare via d'uscita. I paparazzi sono rimasti per poi avvistare Totti uscire dalla casa nel corso della mattinata.

Le foto, dunque, dimostrano che l'ex capitano romano ha trascorso lì la notte.

Proprio in queste ore, Totti e Ilary si sarebbero dati il cambio nella villa di Sabaudia dove hanno trascorso per anni le loro estati. Tra loro, secondo quanto riferito da Il Corriere Della Sera, ci sarebbe stato uno scambio di chiavi e un saluto gelido.

Lei che ne va - si legge sul Corriere - lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati."

Totti continuerà quindi a fare avanti e indietro dalla località balneare di Latina al centro della città per raggiungere la sua nuova compagna cercando, quanto possibile, di sfuggire ai paparazzi che presiedono casa della Bocchi. Inizialmente era accompagnato da alcuni amici mentre, di recente, Francesco ha raggiunto la casa di Noemi alla guida del suo scooter.