Francesco Monte commenta così il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Interrogato sulla questione, l’ex fidanzato Francesco Monte ha spiegato cosa ne pensa e in che rapporti è con l’argentina.

Mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser preparano gli ultimi ritocchi per il loro matrimonio, lo storico ex Francesco Monte ha deciso di cambiare vita e lanciarsi nel mondo della musica con il nome di Kinari. L’ex tronista racconta il suo viaggio personale e artistico, poi commenta in modo sorprendente il rapporto con la bella argentina.

Francesco Monte parla del rapporto con l’ex Cecilia Rodriguez!

Da tre anni, Francesco Monte vive a Ibiza e qui si è lasciato contaminare dallo stile di vita ma anche dalla cultura e dalla musica dell’isola più ambita, incentrando tutte le sue fatiche sulla nuova carriera musicale che ha deciso di intraprende con il nome di Kinari. Intervistato a Casa SDL, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di aver scelto questo nome che fa parte della cultura degli indiani d’America perché simboleggia proprio il suo percorso di rinascita, che racconta anche nelle sue canzoni.

I brani di Monte possiedono un sound latino che si mescola alla musica afro, un flow tipico di Ibiza che ha permeato la sua vita. Insomma, a breve Francesco lancerà il suo terzo singolo e sembra che il pubblico stia decisamente apprezzando il suo percorso artistico, anche se piove qualche piccola lamentela per la somiglianza vocale con Irama. Sebbene monte sia felicemente impegno da anni con la bella modella Isabella De Candia, sua conterranea, tutti si chiedono cosa pensa il bel pugliese delle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Negli anni, Francesco si è tenuto ben lontano dal gossip sulla sua ex fidanzata, che lo ha piantato in asso al Grande Fratello Vip, ma ora che sta per sposare Ignazio? La replica del cantante è lapidaria.

“Non ho nessun rapporto e non sto seguendo nessuna notizia”. Insomma, Monte è totalmente concentrato sulla sua musica, sulla vita ad Ibiza e sul rapporto con Isabella, e non lascia spazio alle emozioni del passato, del resto questo percorso musicale segna proprio la sua rinascita personale e la volontà di guardare al futuro.