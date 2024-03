Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti alle Nozze: chi hanno scelto come testimoni e dove si sposano?

Gossip TV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Tutto è pronto e la coppia, innamorata, svela i dettagli delle nozze.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip sotto gli occhi di milioni di italiani, è più innamorata che mai e finalmente è pronta a dirsi il fatidico sì in un matrimonio emozionante e ricco di invitati. Cecilia e Ignazio svelano tutti i particolari, compreso il ruolo di Belen e Jeremias Rodriguez e la location da favola che li ha conquistati.

Cecilia e Ignazio sposi, tutto sul Matrimonio da favola

Si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip davanti agli occhi di milioni di italiani, hanno superato alti e bassi e dopo anni sono ancora più innamorati e complici che mai. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a circa un anno dalla romantica proposta dello sportivo, si sposano e lo fanno nella magica location della Toscana, in un borgo vicino Firenze dove hanno lasciato il loro cuore, come raccontano in una lunga intervista a Chi.

“Ci sposiamo il 30 giugno. La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo duecento. I miei testimoni saranno mio fratello Jeremias e il mio migliore amico. I testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella. Belen sarà la damigella d’onore e Santiago porterà gli anelli. Lui è il mio primo nipote, il primo amore, ed è emozionato gli piace lo zio, gli piacciamo come coppia. Gli altri nipoti entreranno prima di tutti e poi ci saranno le damigelle. Ho voluto coinvolgere tutti”, ha spiegato Cecilia.

La coppia si è formata in un reality show e ha scongiurato tutte le ipotesi iniziali delle malelingue che si potesse trattare di un flirt a favore delle telecamere. Cecilia e Ignazio, infatti, hanno smentito ogni pronostico e la bella argentina ha ammesso di aver rischiato tutto, anche la sua storia d’amore con Francesco Monte, proprio perché aveva compreso di essersi immediatamente innamorata.

“Ma quale storiella. Quando l’ho visto ero fidanzata e mi è preso un colpo. Da quando sono arrivata in Italia non ho mai fatto colpi di testa, ma quando l’ho visto sono andata in confusione. Ho sempre detto che l’uomo della mia vita doveva farmi questo effetto e lo vedevo e dicevo: “Oddio che bello!”. Non mi era mai capitato. Aveva capito che c’era qualcosa di particolare, la notte pensavo a strategie per avvicinarmi. Nella mia testa era impossibile lasciare il mio fidanzato, non riuscivo a uscire da quella storia. Non pensavo di essere il tipo di Ignazio lui era molto distante da me, con le altre ragazze aveva confidenza ma con me era distaccato. Poi mio fratello, vedendo che ero presa da Ignazio mi ha detto di allontanarci perché io ero fidanzata e lui ci è rimasto male, così ho capito che gli piacevo. La mia anima si è messa in pace, ho lasciato il mio fidanzato e poi ho baciato Ignazio”.

Anche per Moser è stato un colpo di fulmine, e ancora oggi per lui Cecilia è l’unica donna, tanto da chiederle di sposarlo con una proposta romantica, cercando di stupirla per farle capire quanto è importante per lui. A proposito della sua futura sposa, Ignazio ha speso parole meravigliose:

“Mi ha colpito per la sua spontaneità, la sua purezza. In un mondo di ipocrisia spicca fra tutti, è speciale. È una che non si è mai fatta cambiare da niente. Mi piace la sua bontà, la bellezza. Aveva paura di non essere il mio tipo perché tende a sottovalutarsi: se si vedesse da fuori capirebbe perché mi sono innamorato così tanto di lei. È talmente diversa dalle altre, lei è la prima donna alla quale non mi è pesato rendere conto della mia vita. Mi ha conosciuto che ero un ragazzetto ma, da quando sto con lei, non mi sono mai immaginato senza di lei. Fa parte di me”.