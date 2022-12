Francesca Ferragni, le accuse degli haters per la foto in costume post gravidanza

Gossip TV

In vacanza in Valtellina, la sorella di Chiara Ferragni, Francesca Ferragni, ha postato una foto di lei in costume, mentre si rilassava alle terme, scatenando le reazioni degli haters. Ecco cosa è successo.

Non solo polemiche per Chiara e Valentina Ferragni, ma, ora, a essere finita nel bersaglio degli haters è anche Francesca Ferragni. La secondogenita delle sorelle Ferragni è stata duramente insultata per una foto in costume postata sul suo profilo instagram.

Francesca Ferragni, gli haters all'attacco: "Cosa vuoi dimostrare? Che sei magra?"

Francesca Ferragni ha trascorso un piacevole soggiorno in Valtellina, in un complesso termale, insieme al compagno Riccardo Nicoletti e al loro primogenito, Edoardo, nato a giugno di quest'anno. A testimonianza della piacevole vacanza, ha pubblicato uno scatto sui social che la ritraeva in costume, immersa fino alla vita nelle acque termali.

Una foto innocente, ma che ha scatenato, come spesso capita, un attacco da parte degli haters: questa volta, il pretesto di insultarla è stato il fatto che l'influencer apparisse troppo in forma e con un addome ben definito a solo sei mesi dal parto.

Molti utenti del web hanno pensato bene di attaccarla con commenti del tipo "cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto? e quindi?" o, ancora, "non capisco la smania delle Ferragni di farsi sempre fotografare mezze nude". Un attacco simile lo ha ricevuto Valentina Ferragni che per il suo outfit è stata accusata di essere un clone della sorella maggiore.

Francesca Ferragni aveva ricevuto già accuse simili, appena poco dopo il parto, sempre da haters probabilmente invidiosi e desiderosi di dare giudizi anche quando non sono necessari. La stessa Valentina Ferragni aveva risposto ad accuse simili, quando, dopo la rottura con Luca Vezil aveva perso molti chili e utenti anonimi si erano sentiti in diritto di giudicarla per questo, mancando totalmente di empatia.