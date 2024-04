Francesca Cipriani a Belve: "Belen Rodriguez non ha talento non è adatta per condurre"

Gossip TV

La showgirl Francesca Cipriani, ex gieffina della sesta edizione Grande Fratello ed ex protagonista de 'La pupa' e 'Il secchione' intervistata da Francesca Fagnani a Belve, ha duramente criticato la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Oggi, martedì 9 aprile 2024, andrà in onda il secondo appuntamento con la nuova edizione di Belve, il talk show sulla seconda rete condotto da Francesca Fagnani. Ospiti di questa sera, l'attore romano Alessandro Borghi, il rapper milanese Fedez, che per la prima volta parlerà della crisi con Chiara Ferragni e la showgirl Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani a Belve: "Belen Rodriguez non è a un livello tale da stare in televisione"

L'ex gieffina del Gf Vip 5 ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, è tornata a parlare di Belen Rodriguez che aveva attaccato in passato nel corso di un'intervista rilasciata da Piero Chiambretti a Chiambretti Night.

Dalla Fagnani, la showgirl abruzzese ha rincarato la dose nei confronti della showgirl argentina:

"Lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego. Belen Rodriguez non è a un livello tale da stare in televisione, non da conduttrice. Non ha talento! Ci sono queste ragazze straniere che ridono, non sanno parlare fanno degli errori, delle papere e non sono preparate. Solo per l’aspetto, ci sono tante ragazze che vengono messe dall’aeroporto in tv. Non hanno ancora il permesso di soggiorno che già stanno in tv. Vedo tante ragazze italiane che studiano una vita e non riescono a lavorare nella tv italiana e ci sono delle ragazze che non appartengono al nostre Paese e hanno le porte aperte quando vengono qui, secondo me non è giusto. Perché dovremmo prima esserci noi che siamo italiane poi le altre. Belen occupa un palinsesto intero e non c’entra se è rifatta o no, è la preparazione di cui parlavo prima che scarseggia."

La Cipriani ha parlato anche dei suoi tanti interventi estetici a cui si è sottoposta dopo aver subito del body shaming :

"Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori."

Stasera, oltre la showgirl, ci saranno anche Alessandro Borghi che ha parlato della sua dipendenza dal sesso e l'intervista, attesissima di Fedez.

"Tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi" ha dichiarato la conduttrice. Detto e fatto. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti raccontato nel breve video che è apparso in anteprima su Raiplay, che uno dei motivi per cui il suo matrimonio è andato in crisi è stato anche il caso del pandoro, per cui l'influencer digitale è stata travolta da una bufera mediatica e anche legale.