Belve, Fedez sul pandoro-gate e la crisi con Chiara Ferragni, poi dichiara: "A 18 anni ho tentato il suicidio"

In un'anteprima dell'intervista a Belve, Fedez ha svelato un doloroso retroscena del suo passato e ha detto la sua su Chiara Ferragni e la crisi matrimoniale.

Questa sera, su Rai2, andrà in onda l'intervista di Francesca Fagnani a Fedez e su RaiPlay è stata pubblicata un'anteprima di ciò che vedremo stasera, 9 aprile. L'intervista al rapper è una delle più attese: Fedez parlerà della separazione dall'influencer Chiara Ferragni, del pandoro-gate e ha anche già svelato un retroscena del suo passato.

Belve, Fedez sul pandoro-gate e Chiara Ferragni, poi la dolorosa confessione: "Ho tentato il suicidio a 18 anni"

In attesa di scoprire cosa succederà nell'intervista integrale di questa sera su Rai2 a Belve, è apparsa una breve anteprima delle domande che Francesca Fagnani rivolgerà a Fedez questa sera. Il rapper dirà la sua sulla separazione da Chiara Ferragni e nel breve video che è apparso su Raiplay conferma che il pandoro-gate ha influito sulla separazione dalla moglie.

Il caso del pandoro Balocco ha segnato un punto di svolta nella carriera da influencer di Chiara Ferragni: dopo che l'Antitrust ha multato sia l'imprenditrice digitale sia l'azienda dolciaria per la mancata donazione dei ricavati dalla vendita dei Pandoro Chiara Ferragni all'Ospedale Regina Margherita di Torino, per l'influencer è iniziato un periodo di problemi giudiziari e diverse aziende, nel corso di questi mesi, hanno ritirato le loro collaborazioni con l'influencer. A quanto riferito da Fedez, il pandoro-gate ha influito sulla crisi coniugale tra i Ferragnez, oltre ad aver decimato i follower dell'influencer e la sua popolarità.

Il rapper ha commentato anche le voci sui vari tradimenti che gli sono stati attribuiti e se sul divorzio dalla moglie il tono era molto più triste, qui ha risposto con la sua solita ironia:

"Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f***, così, di punto in bianco?"

Fedez ha però affrontato anche alcuni argomenti legati al suo passato ed è spuntato un doloroso retroscena: a 18 anni ha tentato il suicidio. Una frase lapidaria che sarà approfondita questa sera. Fedez non ha mai nascosto i suoi problemi legati alla sua salute mentale e più volte si è esposto, raccontando in prima persona ciò che ha vissuto e poter essere di esempio e aiuto ad altri. Altri punti che saranno toccati nell'intervista anche il difficile rapporto interrotto con Luis Sal e l'addio a Muschio Selvaggio. Sul web, intanto, gli utenti si dividono tra chi si schiera dalla parte del rapper, soprattutto, per quanto riguarda la questione del pandoro-gate, di cui Fedez ha ammesso di non sapere nulla, e chi, invece, è un sostenitore convinto di Chiara Ferragni e non manca di criticare il rapper per la separazione dalla moglie anche a causa dei guai giudiziari. Intanto, Chiara Ferragni non ha rilasciato alcun commento sui social anche in vista dell'intervista di Fedez: l'ultima volta in cui ha apertamente parlato della separazione dal marito è stato in occasione dell'ospitata a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. Lì al conduttore ha dichiarato:

"Non è una strategia questa, magari lo fosse, io e Federico stiamo affrontando una crisi, ne abbiamo vissute altre in passato, questa è più difficile delle altre"