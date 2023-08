Flavia Vento parla della truffa online, poi spiazza su Tom Cruise: ''Sono una donna, voglio essere corteggiata''

Gossip TV

Flavia Vento torna a parlare della truffa online, ammettendo di essersi salvata per un pelo dal finto Tom Cruise. L’attore di Hollywood, se la vuole, deve corteggiarla.

Nel 2021 Flavia Vento è stata contattata da un profilo falso che si spacciava per Tom Cruise, simulando perfettamente tutto ciò che avrebbe potuto fare il noto attore di Hollywood al punto da convincere la soubrette che si trattava proprio di lui in persona. Vento ha denunciato il truffatore per poi riuscire ad incontrare veramente Cruise alla premier del suo ultimo film.

Flavia Vento, cosa pensa di Tom Cruise dopo aver subito la truffa online

Flavia Vento è stata vittima di una truffa online ai suoi danni da parte di un account che simulava con dovizia di essere quello ufficiale di Tom Cruise. Per tantissimo tempo la soubrette ha creduto di star veramente messaggiando con l’attore di Hollywood e che lui si fosse preso una sbandata per lei. Quando, tuttavia, l’account ha iniziato a chiedere soldi le cose sono cambiate e Flavia ha capito tutto, decidendo di andare a sporgere denuncia. Intervistata dal settimanale Mio, Vento ha ammesso:

“La truffa l’ho superata. non ho dato soldi, non ci sono cascata. E, se vogliamo dirla tutta, alla fine mi ha anche portato fortuna perché sono riuscita a ribaltare la situazione a mio favore. Mi ha avvicinato ancora di più a Tom”.

Dopo quanto accaduto con il finto Cruise, infatti, Flavia è stata invitata a presenziare alla prima dell’ultimo film dell’attore e qui ha potuto finalmente incontrarlo dal vivo. Dopo aver confessato di essere ancora molto delusa dalla sua ultima relazione, avendo scoperto di essere stata tradita, per poi lasciarsi e vedere la sua dolce metà sposarsi neppure cinque mesi dopo, Flavia ha commentato l’incontro con Tom, dal quale pretende qualche cosa in più.

“È stato un evento molto esclusivo. E Tom fa uno stunt meraviglioso senza controfigure: si lancia in un burrone con la moto senza paracadute. Ero felicissima! C’è da dire che sta salvando il cinema americano. Scrivergli sui social mi sembra inutile. E poi, sono pur sempre donna: fan fino a un certo punto, ma voglio essere corteggiata!”