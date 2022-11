Flavia Vento, vittima di una truffa d'amore, dichiara: "Lo denuncerò"

Gossip TV

La showgirl e attrice Flavia Vento ha recentemente dichiarato di essere stata vittima di una truffa d'amore con un presunto noto attore. Ecco cosa è successo.

Hanno lasciato senza parole alcune dichiarazioni della showgirl Flavia Vento: è stata vittima di una truffa d'amore, causata dalle avanche di un noto attore. O meglio, qualcuno che si spacciava per questo famoso volto dello star system.

Flavia Vento:" Ora basta, ho deciso di denunciare"

A darne notizia è la pagina di Instagram dedicata al gossip The Pipol: Flavia Vento vantava di essere contattata da un famoso attore hollywoodiano, che la inondava di canzoni e messaggi.

Ma di chi si trattava? A detta sua, a seguirla sui social era Tom Cruise. Dopo averle mandato un messaggio privato su Twitter, i due sarebbero arrivati a scambiarsi i numeri di telefono, per continuare a sentirsi.

La relazione a distanza è durata ben 5 mesi, finché Flavia Vento non ha ricevuto un'email dal presunto agente di Cruise, in cui le chiedeva un'ingente somma per organizzare un incontro tra loro a Roma. Solo in quel momento, la showgirl si è resa conto che la persona con cui si era scambiata messaggi non poteva essere il noto divo di Hollywood e ha pubblicato un post su Instagram.

Sul suo profilo si è sfogata, invitando le donne a non fidarsi degli uomini che chiedono soldi e promettendo di denunciare il finto Tom Cruise.