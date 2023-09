Filippa Lagerback spiazza: ''Più facile aiutare Daniele Bossari durante il tumore che con la Depressione''

Gossip TV

La bellissima co-conduttrice di Che Tempo che Fa racconta come ha vissuto la depressione del marito Daniele Bossari, poi conferma il ritorno con Fazio.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari si amano da tantissimi anni, hanno una splendida figlia e hanno superato insieme alcuni scogli che coppie, normalmente, si troverebbero ad affrontate in crisi profonda. Il tumore alla lingua, poi la lunga depressione di Bossari, ma anche il cambiamento lavorativo di Filippa. Ecco cosa ha raccontato lei.

Filippa Lagerback parla della depressione di Daniele Bossari

Tra le coppie più solide dello showbitz ci sono, senza dubbio, Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Recentemente, il presentatore ha vissuto un periodo molto particolare, e ha raccontato di aver dovuto combattere contro il cancro alla lingua ma anche contro una brutta depressione, che lo ha colto totalmente impreparato. Intervistata dal Corriere della Sera, Filippa ha commentato questo momento delicato ammettendo di essersi sentita impotente.

“Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Durante la depressione lo scenario era complicato. La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua “serratura”: era lui che doveva trovare le risposte giuste”.

Filippa ha confessato di essersi sentita poco utile nell’aiutare Bossari, soprattutto sul tema della depressione. Parlando invece del suo ritorno a Che Tempo Che Fa dopo il trasloco da Rai 3, Lagerback ha confessato che non vede l’ora e che non ha al momento alcuna mira a diventare anche lei una presentatrice. “Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18: sono… maggiorenne. Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme”.